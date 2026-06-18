توقيف 6 أشخاص على هامش مباراة إنجلترا وكرواتيا في المونديال

أعلنت مديرية شرطة أرلينغتون اعتقال ستة أشخاص خلال المباراة التي انتهت بفوز إنجلترا على كرواتيا بنتيجة 4 - 2 ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026، من بينهم شخص واحد متهم بالتعدي الجنائي على ممتلكات الغير.

وأوضحت الشرطة أن عناصرها تعاملوا أيضاً مع بلاغين عن وقوع مشاجرات داخل استاد «إيه تي آند تي» أمس الأربعاء، لكن لم يسفر أي منهما عن توقيفات.

وشملت الاعتقالات الأخرى ثلاثة أشخاص للاشتباه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالمخدرات، وشخصاً واحداً للاشتباه في تعاطي الكحول بالمخالفة للنظام العام، وآخر بتهمة تزوير علامات تجارية لبضائع تتراوح قيمتها بين 2.500 و30.000 دولار، مؤكدة أن المقبوض عليهم لا يحملون الجنسية البريطانية وذكرت الشرطة أن طاقم أمن الاستاد يتعامل عادة مع المشجعين المشاغبين قبل طلب المساعدة من الشرطة، مشيرة إلى أن موظفي الأمن غالباً ما ينهون هذه الحوادث دون تدخل الشرطة. وتم استخدام الطائرات المسيّرة (الدرونز)

لمراقبة الحشود، كما تجول بعض الضباط حول محيط الاستاد باستخدام دراجات «سيغواي» الكهربائية قبل ساعات من انطلاق اللقاء.

وجاء اعتقال المتهم بالتعدي الجنائي بعد ادعاءات شهود عيان باختراق عشرات المشجعين للحاجز الأمني ودخول الملعب دون خضوعهم للفحص، في المقابل نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) علمه بدخول أي مشجعين إلى الاستاد دون تذاكر.