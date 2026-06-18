موكوينا لاعب جنوب أفريقيا أول ضحايا تراكم البطاقات في المونديال

أصبح تيبوهو موكوينا لاعب خط وسط منتخب جنوب أفريقيا هو أول لاعب في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، يغيب عن ختام دور المجموعات للمونديال بسبب تراكم البطاقات.

وفي مباراة جنوب أفريقيا ضد التشيك المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى، حصل موكوينا، لاعب ماميلودي صن دوانز الجنوب أفريقي، على بطاقة صفراء خلال الشوط الأول الذي تقدم فيه المنتخب التشيكي 1-صفر.

وكان اللاعب قد نال إنذاراً أيضاً في مواجهة افتتاح المونديال ضد المكسيك التي فاز فيها المنتخب المكسيكي المشارك في الاستضافة بنتيجة 2-صفر.

وبذلك لن يلعب موكوينا مباراة منتخب بلاده ضد كوريا الجنوبية التي تقام في الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات.

وينضم موكوينا إلى زميله ثيمبا زواني الذي نال البطاقة الحمراء في الجولة الأولى بالإضافة لعقوبة تأديبية يغيب على أثرها 3 مباريات، ما يعني أن مشواره انتهى في المونديال، ما لم يتأهل منتخب بلاده إلى الأدوار الإقصائية ويتخطى دور الـ32.