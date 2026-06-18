«مونديال 2026»: نيمار يغيب عن مواجهة هايتي

أُجّل ظهور نيمار الأول في «مونديال 2026»؛ إذ لن يسافر النجم البرازيلي مع بعثة منتخب بلاده لخوض مباراة الجمعة أمام هايتي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، وفق ما أفاد به «الاتحاد البرازيلي لكرة القدم» الخميس.

وكان الهداف التاريخي للـ«سيليساو»، (79 هدفاً)، تدرب لأول مرة الأربعاء في الملعب مع زملائه، بعد تعرضه قبل شهر لإصابة عضلية في ربلة الساق اليمنى مع ناديه سانتوس.

وكان المدرب الإيطالي للبرازيل، كارلو أنشيلوتي، أعرب الأسبوع الماضي عن ثقته بجاهزية لاعب برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي والهلال السعودي سابقاً لمواجهة هايتي في فيلادلفيا.

لكن أنشيلوتي وجهازه الفني لا يرغبان في التعجيل بعودته؛ «تفادياً لأي انتكاسة قد تؤثر لاحقاً على مشاركة نيمار في الأدوار الحاسمة»، وفق ما أوردته الصحافة البرازيلية.

وأوضح «الاتحاد البرازيلي لكرة القدم»، في بيان أرسله إلى الصحافيين، أن نيمار، البالغ 34 عاماً، الذي لم يدافع عن ألوان منتخب بلاده منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، «سيبقى في نيوجيرسي للاستفادة إلى أقصى حد من المرحلة النهائية من عملية تعافيه».

وستسعى البرازيل إلى تحسين صورتها أمام هايتي؛ المنتخب الأضعف على الورق في المجموعة، بعد تعادل باهت أمام المغرب 1 - 1 في الافتتاح السبت الماضي ببلدة إيست راذرفورد بضواحي نيويورك.