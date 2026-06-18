عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:1 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

رونالدو يربك البرتغال... وميسي يفضح الفارق بين نجم تخدمه المنظومة وآخر يثقلها!

رونالدو لاعب البرتغال غاضب (رويترز)
رونالدو لاعب البرتغال غاضب (رويترز)
  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
TT
  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
TT

رونالدو يربك البرتغال... وميسي يفضح الفارق بين نجم تخدمه المنظومة وآخر يثقلها!

رونالدو لاعب البرتغال غاضب (رويترز)
رونالدو لاعب البرتغال غاضب (رويترز)

لم يكن تعادل البرتغال مع الكونغو الديمقراطية 1-1 في افتتاح مشوارها بكأس العالم 2026 مجرد عثرة رقمية في بداية بطولة طويلة، بل كان مباراة كشفت كثيراً من التناقضات داخل منتخب يملك أسماء كبيرة، لكنه لا يبدو حتى الآن قادراً على تحويل تلك الجودة الفردية إلى منظومة هجومية واضحة.

وفي قلب هذه الأسئلة ظهر كريستيانو رونالدو من جديد، ليس فقط بوصفه قائد المنتخب، وأشهر لاعبيه، بل باعتباره العقدة التكتيكية الأكثر حساسية في مشروع روبرتو مارتينيز. فهل كان رونالدو هو المشكلة الوحيدة؟ لا. لكنه، وفق القراءة التكتيكية التي قدمتها صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أصبح جزءاً واضحاً من المشكلة.

اللقطة التي اختصرت أزمة البرتغال جاءت في الدقيقة 68. كانت البرتغال تبني هجمة من الجهة اليمنى عبر جواو نيفيز وفرنسيسكو كونسيساو. في البداية تحرك رونالدو بطريقة صحيحة خلف كتف أكسيل توانزيبي، وسحب معه أحد قلبي دفاع الكونغو، ما فتح مساحة مثالية أمام برونو فرنانديز قرب نقطة الجزاء. في تلك اللحظة كان المطلوب أن يواصل رونالدو دوره: سحب المدافع، وترك المساحة لزميله.

لكن ما حدث بعد ذلك عكس كثيراً من مشكلات البرتغال الحالية. خرج رونالدو فجأة من المساحة التي صنعها، وتحرك نحو الكرة، فاصطحب معه مدافعاً آخر إلى المنطقة ذاتها التي كان قد حررها، ثم قطع عملياً مسار العرضية التي كانت في طريقها إلى برونو فرنانديز. بعدها أظهرت الكاميرات برونو واضعاً رأسه على العشب، وكونسيساو واضعاً وجهه بين يديه، في مشهد يلخص الإحباط من قرار فردي أفسد هجمة كانت تبدو واعدة.

كريستيانو رونالدو (أ.ب)

هذه اللقطة لم تكن تفصيلاً بسيطاً. لقد بدت كأنها صورة مكثفة لما تعانيه البرتغال: لاعب عظيم لا يزال يملك الغريزة والرغبة في الظهور داخل منطقة الجزاء، لكنه لم يعد دائماً قادراً على قراءة اللحظة الجماعية بالطريقة التي تحتاجها المنظومة. في سن الحادية والأربعين، لم يعد السؤال فقط عما يفعله رونالدو بشكل خاطئ، بل عما لم يعد قادراً على فعله كما كان في الماضي.

أرقام المباراة قاسية. رونالدو لمس الكرة 25 مرة فقط، وهو رقم يعكس درجة انفصاله عن بقية الفريق. لم يقدم تقريباً انطلاقات كافية خلف دفاع الكونغو، ولم يمنح زملاءه تحركات مستمرة في العمق، ولم يضغط على الخط الخلفي للمنافس كما كان يفعل في سنواته الذهبية. وفي الوقت نفسه، لم يكن حاضراً بالشكل الحاسم داخل منطقة الجزاء، وهي المنطقة التي ظل لسنوات أحد أعظم لاعبي العالم فيها.

ومع ذلك، فإن اختزال أزمة البرتغال في رونالدو وحده سيكون قراءة ناقصة. فقد ساهم قائد البرتغال في هدف جواو نيفيز المبكر، حين جذب قلبي الدفاع، وفتح مساحة التسجيل. كما أن الفريق بأكمله بدا عاجزاً عن صناعة سياق هجومي يساعد أي مهاجم على التألق.

البرتغال سيطرت على الكرة بنسبة كبيرة، بلغت 80 في المائة في الشوط الأول، و69 في المائة في الشوط الثاني، لكنها لم تسدد سوى كرة واحدة فقط بين الخشبات الثلاث، وهي رأسية جواو نيفيز التي جاء منها الهدف. هذا يعني أن المشكلة لم تكن في اللمسة الأخيرة فقط، بل في كل ما سبقها: بناء الهجمة، والتحرك بين الخطوط، وخلق المساحات، وتمرير الكرة في اللحظة المناسبة.

الأزمة الكبرى ظهرت في علاقة برونو فرنانديز ببقية المنظومة. اللاعب الذي يفترض أن يكون مصدر الإضاءة الهجومية لم يجد من يتحرك أمامه بالقدر الكافي. وفي لقطة أخرى أشارت إليها القراءة التكتيكية، تراجع برونو لتسلم الكرة، ومحاولة اختبار دفاع الكونغو، لكنه لم يجد تحركات كافية من نونو مينديز، أو بيدرو نيتو، أو رونالدو، بينما بقي برناردو سيلفا أيضاً في وضعية تثبيت بدلاً من تقديم حركة مغايرة. النتيجة كانت تمريراً عرضياً جديداً بلا اختراق.

الرقم الأكثر دلالة أن برونو فرنانديز وبرناردو سيلفا لم يتبادلا أي تمريرة طوال المباراة. بالنسبة لمنتخب يعتمد على لاعبين من هذه القيمة في صناعة اللعب، فإن هذا الرقم يكشف خللاً عميقاً في الاتصال بين أهم عناصره الإبداعية.

اختار مارتينيز أن يبني كثيراً من اللعب عبر الأطراف. في الشوط الأول مالت البرتغال بوضوح إلى الجهة اليسرى، وفي الشوط الثاني زاد الاعتماد على الجهة اليمنى بعد دخول فرنسيسكو كونسيساو. لكن هذا التوجه لم يتحول إلى خطر حقيقي، لأن العمق ظل فقيراً، والحركة داخل منطقة الجزاء ظلت محدودة، والربط بين الوسط والهجوم بقي متقطعاً.

هنا تأتي المقارنة الأكثر إيلاماً للبرتغال: ميسي والأرجنتين.

ليونيل ميسي (أ.ف.ب)

قبل ساعات من تعثر البرتغال، قدمت الأرجنتين نموذجاً مختلفاً تماماً في كيفية التعامل مع نجم كبير في نهاية مسيرته. فالفريق الأرجنتيني لا يضع ليونيل ميسي في الملعب فقط لأنه أسطورة، بل يبني كثيراً من مشروعه حول ما يستطيع ميسي فعله الآن. التحركات دون كرة، التمريرات العمودية، التمركز بين الخطوط، والطرق التي يفتح بها اللاعبون المساحات أمامه، كلها مصممة لكي تمنح ميسي أفضل بيئة ممكنة للتأثير.

الفارق أن ميسي، رغم تقدمه في السن، لا يزال لاعباً متورطاً بعمق في اللعب. يتسلم، يدور، يربط، يمرر، ينتظر اللحظة، ثم يضرب. لا يحتاج إلى أن يركض كما كان يفعل في شبابه، لأن الأرجنتين قبلت طبيعته الحالية، وبنت حولها شبكة حركة ذكية. اللاعبون يتحركون من أجله، لكنه في المقابل يمنحهم الكرة في المكان والزمن الصحيحين. هو ليس فقط مستفيداً من المنظومة، بل عقلها.

اختزال أزمة البرتغال في رونالدو وحده سيكون قراءة ناقصة (أ.ف.ب)

أما رونالدو في البرتغال فيبدو في منطقة رمادية. الفريق لا يبني اللعب بالكامل من أجله كما تفعل الأرجنتين مع ميسي، وفي الوقت نفسه لا يحرره من أعباء لم يعد قادراً على أدائها. فلا البرتغال تمتلك خطة واضحة لإبراز أفضل ما تبقى من رونالدو، ولا رونالدو يبدو قادراً على التكيف دائماً مع ما تحتاجه المجموعة. لذلك يظهر أحياناً كأنه يثقل المنظومة، وأحياناً أخرى كأنه ضحية غيابها.

هذه هي النقطة الجوهرية: الأرجنتين تعرف ماذا تريد من ميسي، وميسي يعرف ماذا يعطيها. أما البرتغال فلا تبدو واثقة تماماً مما تريده من رونالدو. هل تريده مهاجماً ثابتاً داخل المنطقة؟ هل تريده قائداً رمزياً يمنح الفريق الثقة؟ هل تريده لاعباً يشارك في الربط؟ هل تريده محطة للكرات العرضية؟ كل هذه الأدوار تظهر متداخلة، لكنها لا تنتج صورة واضحة.

ولذلك فإن سؤال: «هل يجب أن يبدأ رونالدو أساسياً؟» ليس السؤال الوحيد. السؤال الأهم: إذا بدأ رونالدو أساسياً، فكيف ستلعب البرتغال حوله؟ وإذا لم تكن قادرة على خدمته داخل منطقة الجزاء، فما الفائدة من إبقائه 90 دقيقة في مباراة مغلقة أمام خصم يدافع بخمسة لاعبين؟

قد يقال إن غونزالو راموس كان سيمنح البرتغال حركة أكبر. لكن «ليكيب» لا تقع في هذا التبسيط. فحتى لو شارك راموس بدلاً من رونالدو، فهل كانت البرتغال ستخلق فجأة مسارات أفضل؟ هل كانت ستزيد التحركات في العمق؟ هل كان برونو سيجد خيارات أكثر؟ ليس بالضرورة. لأن مشكلة البرتغال أعمق من اسم المهاجم.

الفريق لا يملك حالياً ما يكفي من الانطلاقات دون كرة. لا يملك ما يكفي من التمريرات العمودية. لا يملك ترابطاً واضحاً بين صناع اللعب. لا يملك تنوعاً كافياً بين الأطراف والعمق. وعندما يواجه كتلة دفاعية منخفضة يتحول استحواذه إلى دوران طويل حول المنطقة من دون أن يفتحها.

ومع ذلك يبقى رونالدو هو الجزء الأكثر وضوحاً في الأزمة، لأنه الأكبر سناً، والأكثر شهرة، والأكثر إثارة للجدل. في السابق كان وجوده يحل مشكلات كثيرة. اليوم صار وجوده يحتاج إلى حلول كثيرة.

هذا لا يلغي قيمته التاريخية، ولا قدرته على التسجيل في لحظة واحدة، لكنه يجعل مارتينيز أمام معضلته الأزلية: كيف يمكن أن يحافظ على مكانة أعظم لاعب في تاريخ البرتغال من دون أن يدفع الفريق ثمن ذلك تكتيكياً؟ وكيف يمكن أن يستفيد من رونالدو داخل منطقة الجزاء من دون أن تتحول كل هجمة إلى محاولة قسرية للبحث عنه؟

الأرجنتين قدمت الجواب مع ميسي: ابنِ منظومة تعرف كيف تخدم النجم، لكن بشرط أن يكون النجم نفسه لا يزال قادراً على جعل المنظومة أفضل. أما البرتغال فقد قدمت أمام الكونغو الديمقراطية صورة معاكسة: نجم كبير يبحث عن مكانه داخل فريق لا يعرف تماماً كيف يوصله إلى المكان الصحيح.

وبين ميسي الذي لا يزال يربط كل شيء حوله، ورونالدو الذي بدا منفصلاً عن زملائه في معظم فترات المباراة، ظهرت الفجوة التي تخيف البرتغاليين. ليست فجوة الأرقام، أو البطولات، أو التاريخ، بل فجوة اللحظة الحالية: لاعب ما زال المشروع كله يدور حوله بانسجام، ولاعب آخر صار مشروعه داخل المنتخب سؤالاً مفتوحاً.

لهذا لم يكن تعادل البرتغال مجرد بداية باهتة. كان إنذاراً مبكراً. أمام أوزبكستان، لن يحتاج مارتينيز إلى قرار عاطفي، بل إلى جواب تكتيكي واضح. إما أن يصنع لفريقه طريقة تجعل رونالدو مفيداً، وإما أن يعترف بأن المنتخب يحتاج إلى شكل هجومي مختلف. أما البقاء في المنطقة الوسطى، حيث يلعب رونالدو لأنه رونالدو من دون خطة تحميه وتحمي الفريق، فقد يكون الطريق الأسرع لتحويل حلم البرتغال الكبير إلى جدل لا ينتهي.

مواضيع
رياضة كرة القدم كأس العالم ميسي كريستيانو رونالدو أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

قائمة أفضل حراس المونديال عبر التاريخ

الرياضة جدران المونديال المنيعة: أفضل 6 حراس في تاريخ كأس العالم بالأرقام

قائمة أفضل حراس المونديال عبر التاريخ

أساطير حراسة المرمى في المونديال...أرقام تاريخية وتصديات إعجازية لـ ياشين وبوفون وكاسياس ونوير ومارتينيز غيرت مسار كأس العالم.

كوثر وكيل (لندن)
رياضة عالمية رافاييل كلاوس (الاتحاد البرازيلي)
رياضة عالمية

الحكم البرازيلي رافاييل كلاوس يدير مواجهة السعودية وإسبانيا

أسند «الاتحاد الدولي لكرة القدم» إدارة مباراة السعودية وإسبانيا، المقررة في أتلانتا بمنافسات المجموعة الثامنة لكأس العالم 2026، للحكم البرازيلي رافاييل كلاوس...

«الشرق الأوسط» (أتلانتا (الولايات المتحدة))
رياضة عربية لاعبو المغرب خلال الإستعداد لمواجهة أسكتلندا المفصلية (ا ف ب)
رياضة عربية

بعد 28 عاماً من جرح «مونديال 98»... اسكوتلندا تبحث عن الثأر والمغرب لتأكيد العقدة

موقعة المغرب واسكوتلندا بمونديال 2026 تعيد إحياء ذكريات 1998 في بوسطن، وسط صراع تكتيكي مثير بين ثورة محمد وهبي وواقعية جيش التارتان للتأهل التاريخي.

كوثر وكيل (لندن)
رياضة عالمية إيلي واهي (رويترز)
رياضة عالمية

«مونديال 2026»: الإيفواري واهي يغيب عن مواجهة ألمانيا في كندا بسبب مشكلة في التأشيرة

يغيب المهاجم الإيفواري إيلي واهي عن مباراة منتخب بلاده، السبت، مع نظيره الألماني في مونديال 2026 لكرة القدم، لعدم حصوله على تأشيرة دخول إلى كندا.

«الشرق الأوسط» (أبيدجان)
رياضة عالمية إسماعيل كارتال (رويترز)
رياضة عالمية

كارتال يعود لتدريب فناربخشة في ولاية رابعة

أعلن نادي فناربخشة، الخميس، تعيين إسماعيل كارتال مدرباً جديداً للفريق، في رابع ولاية له مع النادي المنافس في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم...

«الشرق الأوسط» (غدانسك (بولندا))
الرياضة رياضة عالمية

اختصاصي العلاج الطبيعي لمنتخب إيران: «ظروف غير عادلة» تعيقنا في المونديال

اختصاصي العلاج الطبيعي في منتخب إيران قال إن هناك أموراً كثيرة غير عادلة (رويترز)
اختصاصي العلاج الطبيعي في منتخب إيران قال إن هناك أموراً كثيرة غير عادلة (رويترز)
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT

اختصاصي العلاج الطبيعي لمنتخب إيران: «ظروف غير عادلة» تعيقنا في المونديال

اختصاصي العلاج الطبيعي في منتخب إيران قال إن هناك أموراً كثيرة غير عادلة (رويترز)
اختصاصي العلاج الطبيعي في منتخب إيران قال إن هناك أموراً كثيرة غير عادلة (رويترز)

أكد اختصاصي العلاج الطبيعي للمنتخب الإيراني أن الفريق واجه الانتظار لساعات طويلة، ووقتاً محدوداً للتعافي البدني، وضغطاً نفسياً كبيراً خلال كأس العالم المقامة في أميركا الشمالية.

وبسبب الحرب بين إيران والولايات المتحدة، ظل مصير مشاركة المنتخب الإيراني في البطولة غامضاً لأشهر.

وسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للسماح لهم بدخول الولايات المتحدة، لكنهم نقلوا معسكر تدريبهم من أريزونا إلى المكسيك، ويجبرون الآن من قبل الولايات المتحدة على العودة إلى تيخوانا في اليوم نفسه بعد كل مباراة.

وعمل باولو ألكسندر أراوخو مع أندية كرة قدم كبرى، لكنه يقول إنه لم يكن مستعداً لمهمة تدريب المنتخب الإيراني، حيث أجرى الفحوصات الطبية على متن رحلة العودة من مباراتهم الافتتاحية في لوس أنجليس يوم الاثنين ضد نيوزيلندا.

وقال لصحيفة «نيويورك تايمز» في وقت متأخر من مساء الأربعاء: «كانت هناك أمور كثيرة غير عادلة، كما تعلمون».

وأضاف: «عندما ينتظر اللاعبون في المطار ساعتين أو ثلاث، ثم يصلون ليجدوا أنفسهم محاطين برجال يحملون رشاشات، فإنهم غير معتادين على ذلك».

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس العالم المكسيك
الرياضة رياضة عالمية

دورة هاله: زفيريف يهزم هانفمان ويتأهل لدور الـ8

ألكسندر زفيريف (د.ب.أ)
ألكسندر زفيريف (د.ب.أ)
  • برلين : «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين : «الشرق الأوسط»
TT

دورة هاله: زفيريف يهزم هانفمان ويتأهل لدور الـ8

ألكسندر زفيريف (د.ب.أ)
ألكسندر زفيريف (د.ب.أ)

تغلب نجم التنس الألماني ألكسندر زفيريف اليوم على مواطنه يانيك هانفمان في دور الـ16 من دورة هاله، التي تقام على الملاعب العشبية، بنتيجة 6 - 3 و7 - 6 (7 - 4).

وقال زفيريف، الفائز مؤخراً ببطولة فرنسا المفتوحة: «لعبنا اليوم بمستوى عال، وسددنا الإرسال بشكل ممتاز». واستغل زفيريف أول فرصة سانحة له لحسم المباراة لصالحه، متغلباً على هانفمان في أقل من ساعة ونصف.

يانيك هانفمان (أ.ف.ب)

واتسمت المباراة بالفعل بقوة إرسالات كلا اللاعبين. وسدد زفيريف (29 عاماً)، الذي عانى سابقاً في سبيل تحقيق الفوز على التشيكي فيت كوربريفا، 9 إرسالات ساحقة ولم يواجه أي فرصة لكسر إرساله.

المباراة اتسمت بالفعل بقوة إرسالات كلا اللاعبين (أ.ف.ب)

في دورة هاله ذات الـ500 نقطة، لم يسبق لزفيريف المصنف الأول بين لاعبي ألمانيا حالياً في التنس، الفوز باللقب. ففي عام 2016، وهو في التاسعة عشرة من عمره فقط، خسر في النهائي أمام مواطنه فلوريان ماير.

وفي العام التالي، خسر أمام روجيه فيدرر، اللاعب السويسري صاحب أكبر عدد من الألقاب في البطولة الألمانية.

مواضيع
الرياضة تنس ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

مجموعة «باي كوليكتيف» تستحوذ على حصة أغلبية في فريق سندرلاند للسيدات

نادي سندرلاند سيحتفظ بحصة أقلية لضمان الحفاظ على هوية الفريق (مجموعة باي كوليكتيف)
نادي سندرلاند سيحتفظ بحصة أقلية لضمان الحفاظ على هوية الفريق (مجموعة باي كوليكتيف)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

مجموعة «باي كوليكتيف» تستحوذ على حصة أغلبية في فريق سندرلاند للسيدات

نادي سندرلاند سيحتفظ بحصة أقلية لضمان الحفاظ على هوية الفريق (مجموعة باي كوليكتيف)
نادي سندرلاند سيحتفظ بحصة أقلية لضمان الحفاظ على هوية الفريق (مجموعة باي كوليكتيف)

أعلن نادي سندرلاند أن مجموعة «باي كوليكتيف» الاستثمارية استحوذت على حصة أغلبية في فريق السيدات المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم.

وقال سندرلاند في بيان: «ستُركز المجموعة الاستثمارية وفريق سندرلاند للسيدات على تعزيز تطوير اللاعبات، وتحسين تجربة الجماهير في أيام المباريات، والاستثمار في البنية التحتية الأساسية، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في أكاديمية الفريق».

وسيحتفظ نادي سندرلاند بحصة أقلية لضمان الحفاظ على هوية الفريق.

مواضيع
الرياضة كرة القدم كرة القدم للسيدات بريطانيا