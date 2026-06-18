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الرياضة رياضة عالمية

نيويورك تحتفل بـ«نيكس» عبر موكب «القصاصات الورقية» الأسطوري

ضباط الشرطة يقومون بالدوريات بينما يظهر مُشجعو فريق نيويورك نيكس قبل بدء الموكب (رويترز)
ضباط الشرطة يقومون بالدوريات بينما يظهر مُشجعو فريق نيويورك نيكس قبل بدء الموكب (رويترز)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT

نيويورك تحتفل بـ«نيكس» عبر موكب «القصاصات الورقية» الأسطوري

ضباط الشرطة يقومون بالدوريات بينما يظهر مُشجعو فريق نيويورك نيكس قبل بدء الموكب (رويترز)
ضباط الشرطة يقومون بالدوريات بينما يظهر مُشجعو فريق نيويورك نيكس قبل بدء الموكب (رويترز)

من المتوقع أن تشهد نيويورك، اليوم الخميس، حشوداً ضخمة لحضور موكب الاحتفال «بالقصاصات الورقية»؛ تكريماً لفريق نيويورك نيكس، بطل دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في تتويج لموسم تاريخي لأحد أكثر فِرق اللعبة معاناة عبر السنين.

وجاء هذا الحماس الجماهيري بعد الأداء المهيمن للفريق في الأدوار الإقصائية، حيث فاز في 15، من آخِر 16 مباراة خاضها، موحداً مدينة شغوفة بالرياضة ومُشعلاً حماسها.

وكان الفوز في المباراة الخامسة من النهائي، يوم السبت الماضي، على حساب سان أنطونيو سبيرز، والذي حسم اللقب الأول للفريق منذ 53 عاماً، الشرارة التي أطلقت احتفالات عارمة في أنحاء المدينة، حيث خرج المشجّعون من الحانات المكتظة ومناطق المشجعين الصاخبة، وحتى تجمعات المشاهدة العفوية، إلى الشوارع.

ومن المقرر أن تنطلق المسيرة، التي توقّع رئيس بلدية المدينة زهران ممداني أن تكون الأكبر في تاريخ نيويورك، في الساعة العاشرة صباحاً من الطرف الجنوبي لمانهاتن، وصولاً إلى مبنى البلدية، حيث سيجري تسليم الفريق مفاتيح رمزية للمدينة.

وعلى عكس الاحتفالات العفوية، التي أعقبت الفوز، مساء السبت، والتي شهدت بعض الفوضى وأسفرت عن إصابة شاب بطلق ناري وإحراق حافلة مرتبطة بكأس العالم، فإن احتفالات اليوم الخميس ستقام تحت تنظيم رسمي من السلطات.

وأمرت مفوّضة الشرطة جيسيكا تيش بنشر نحو 10 آلاف عنصر أمني في مانهاتن وحولها، وسط توقعات بوصول أعداد المحتفلين إلى الملايين.

وستُحيي المطربة وكاتبة الأغاني أليشيا كيز هذا الحفل، وفقاً لما أعلنه مالك فريق نيكس، جيمس دولان.

وأظهرت مقاطع فيديو، انتشرت على نطاق واسع، عقب فوز الفريق الحاسم بنتيجة 94-90، يوم السبت، مئات المشجعين وهم يحتفلون في الشوارع مرددين أغنية «أمباير ستيت أوف مايند»، التي صدرت عام 2009 وأصبحت نشيداً غير رسمي للمدينة، وقد قدمتها كيز بالتعاون مع مواطنها مغنِّي الراب جاي-زي.

وقال ممداني، في بيان: «انتظر سكان نيويورك هذه اللحظة لأكثر من 50 عاماً. ورغم خيبات الأمل المتكررة، لم تفقد هذه المدينة إيمانها بفريق نيكس».

ويعود تقليد مَسيرات قصاصات الورق في نيويورك إلى عام 1886، حين احتفل موظفو الحي المالي بالكشف عن تمثال الحرية، عبر إلقاء شرائط الورق المستخدمة في طباعة البيانات المالية من نوافذ مكاتبهم.

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رياضة كرة السلة دوري السلة الأميركي أميركا

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الرياضة رياضة عالمية

اختصاصي العلاج الطبيعي لمنتخب إيران: «ظروف غير عادلة» تعيقنا في المونديال

اختصاصي العلاج الطبيعي في منتخب إيران قال إن هناك أموراً كثيرة غير عادلة (رويترز)
اختصاصي العلاج الطبيعي في منتخب إيران قال إن هناك أموراً كثيرة غير عادلة (رويترز)
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
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اختصاصي العلاج الطبيعي لمنتخب إيران: «ظروف غير عادلة» تعيقنا في المونديال

اختصاصي العلاج الطبيعي في منتخب إيران قال إن هناك أموراً كثيرة غير عادلة (رويترز)
اختصاصي العلاج الطبيعي في منتخب إيران قال إن هناك أموراً كثيرة غير عادلة (رويترز)

أكد اختصاصي العلاج الطبيعي للمنتخب الإيراني أن الفريق واجه الانتظار لساعات طويلة، ووقتاً محدوداً للتعافي البدني، وضغطاً نفسياً كبيراً خلال كأس العالم المقامة في أميركا الشمالية.

وبسبب الحرب بين إيران والولايات المتحدة، ظل مصير مشاركة المنتخب الإيراني في البطولة غامضاً لأشهر.

وسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للسماح لهم بدخول الولايات المتحدة، لكنهم نقلوا معسكر تدريبهم من أريزونا إلى المكسيك، ويجبرون الآن من قبل الولايات المتحدة على العودة إلى تيخوانا في اليوم نفسه بعد كل مباراة.

وعمل باولو ألكسندر أراوخو مع أندية كرة قدم كبرى، لكنه يقول إنه لم يكن مستعداً لمهمة تدريب المنتخب الإيراني، حيث أجرى الفحوصات الطبية على متن رحلة العودة من مباراتهم الافتتاحية في لوس أنجليس يوم الاثنين ضد نيوزيلندا.

وقال لصحيفة «نيويورك تايمز» في وقت متأخر من مساء الأربعاء: «كانت هناك أمور كثيرة غير عادلة، كما تعلمون».

وأضاف: «عندما ينتظر اللاعبون في المطار ساعتين أو ثلاث، ثم يصلون ليجدوا أنفسهم محاطين برجال يحملون رشاشات، فإنهم غير معتادين على ذلك».

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الرياضة كرة القدم كأس العالم المكسيك
الرياضة رياضة عالمية

دورة هاله: زفيريف يهزم هانفمان ويتأهل لدور الـ8

ألكسندر زفيريف (د.ب.أ)
ألكسندر زفيريف (د.ب.أ)
  • برلين : «الشرق الأوسط»
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  • برلين : «الشرق الأوسط»
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دورة هاله: زفيريف يهزم هانفمان ويتأهل لدور الـ8

ألكسندر زفيريف (د.ب.أ)
ألكسندر زفيريف (د.ب.أ)

تغلب نجم التنس الألماني ألكسندر زفيريف اليوم على مواطنه يانيك هانفمان في دور الـ16 من دورة هاله، التي تقام على الملاعب العشبية، بنتيجة 6 - 3 و7 - 6 (7 - 4).

وقال زفيريف، الفائز مؤخراً ببطولة فرنسا المفتوحة: «لعبنا اليوم بمستوى عال، وسددنا الإرسال بشكل ممتاز». واستغل زفيريف أول فرصة سانحة له لحسم المباراة لصالحه، متغلباً على هانفمان في أقل من ساعة ونصف.

يانيك هانفمان (أ.ف.ب)

واتسمت المباراة بالفعل بقوة إرسالات كلا اللاعبين. وسدد زفيريف (29 عاماً)، الذي عانى سابقاً في سبيل تحقيق الفوز على التشيكي فيت كوربريفا، 9 إرسالات ساحقة ولم يواجه أي فرصة لكسر إرساله.

المباراة اتسمت بالفعل بقوة إرسالات كلا اللاعبين (أ.ف.ب)

في دورة هاله ذات الـ500 نقطة، لم يسبق لزفيريف المصنف الأول بين لاعبي ألمانيا حالياً في التنس، الفوز باللقب. ففي عام 2016، وهو في التاسعة عشرة من عمره فقط، خسر في النهائي أمام مواطنه فلوريان ماير.

وفي العام التالي، خسر أمام روجيه فيدرر، اللاعب السويسري صاحب أكبر عدد من الألقاب في البطولة الألمانية.

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الرياضة تنس ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

مجموعة «باي كوليكتيف» تستحوذ على حصة أغلبية في فريق سندرلاند للسيدات

نادي سندرلاند سيحتفظ بحصة أقلية لضمان الحفاظ على هوية الفريق (مجموعة باي كوليكتيف)
نادي سندرلاند سيحتفظ بحصة أقلية لضمان الحفاظ على هوية الفريق (مجموعة باي كوليكتيف)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

مجموعة «باي كوليكتيف» تستحوذ على حصة أغلبية في فريق سندرلاند للسيدات

نادي سندرلاند سيحتفظ بحصة أقلية لضمان الحفاظ على هوية الفريق (مجموعة باي كوليكتيف)
نادي سندرلاند سيحتفظ بحصة أقلية لضمان الحفاظ على هوية الفريق (مجموعة باي كوليكتيف)

أعلن نادي سندرلاند أن مجموعة «باي كوليكتيف» الاستثمارية استحوذت على حصة أغلبية في فريق السيدات المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم.

وقال سندرلاند في بيان: «ستُركز المجموعة الاستثمارية وفريق سندرلاند للسيدات على تعزيز تطوير اللاعبات، وتحسين تجربة الجماهير في أيام المباريات، والاستثمار في البنية التحتية الأساسية، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في أكاديمية الفريق».

وسيحتفظ نادي سندرلاند بحصة أقلية لضمان الحفاظ على هوية الفريق.

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