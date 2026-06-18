نيويورك تحتفل بـ«نيكس» عبر موكب «القصاصات الورقية» الأسطوري

من المتوقع أن تشهد نيويورك، اليوم الخميس، حشوداً ضخمة لحضور موكب الاحتفال «بالقصاصات الورقية»؛ تكريماً لفريق نيويورك نيكس، بطل دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في تتويج لموسم تاريخي لأحد أكثر فِرق اللعبة معاناة عبر السنين.

وجاء هذا الحماس الجماهيري بعد الأداء المهيمن للفريق في الأدوار الإقصائية، حيث فاز في 15، من آخِر 16 مباراة خاضها، موحداً مدينة شغوفة بالرياضة ومُشعلاً حماسها.

وكان الفوز في المباراة الخامسة من النهائي، يوم السبت الماضي، على حساب سان أنطونيو سبيرز، والذي حسم اللقب الأول للفريق منذ 53 عاماً، الشرارة التي أطلقت احتفالات عارمة في أنحاء المدينة، حيث خرج المشجّعون من الحانات المكتظة ومناطق المشجعين الصاخبة، وحتى تجمعات المشاهدة العفوية، إلى الشوارع.

ومن المقرر أن تنطلق المسيرة، التي توقّع رئيس بلدية المدينة زهران ممداني أن تكون الأكبر في تاريخ نيويورك، في الساعة العاشرة صباحاً من الطرف الجنوبي لمانهاتن، وصولاً إلى مبنى البلدية، حيث سيجري تسليم الفريق مفاتيح رمزية للمدينة.

وعلى عكس الاحتفالات العفوية، التي أعقبت الفوز، مساء السبت، والتي شهدت بعض الفوضى وأسفرت عن إصابة شاب بطلق ناري وإحراق حافلة مرتبطة بكأس العالم، فإن احتفالات اليوم الخميس ستقام تحت تنظيم رسمي من السلطات.

وأمرت مفوّضة الشرطة جيسيكا تيش بنشر نحو 10 آلاف عنصر أمني في مانهاتن وحولها، وسط توقعات بوصول أعداد المحتفلين إلى الملايين.

وستُحيي المطربة وكاتبة الأغاني أليشيا كيز هذا الحفل، وفقاً لما أعلنه مالك فريق نيكس، جيمس دولان.

وأظهرت مقاطع فيديو، انتشرت على نطاق واسع، عقب فوز الفريق الحاسم بنتيجة 94-90، يوم السبت، مئات المشجعين وهم يحتفلون في الشوارع مرددين أغنية «أمباير ستيت أوف مايند»، التي صدرت عام 2009 وأصبحت نشيداً غير رسمي للمدينة، وقد قدمتها كيز بالتعاون مع مواطنها مغنِّي الراب جاي-زي.

وقال ممداني، في بيان: «انتظر سكان نيويورك هذه اللحظة لأكثر من 50 عاماً. ورغم خيبات الأمل المتكررة، لم تفقد هذه المدينة إيمانها بفريق نيكس».

ويعود تقليد مَسيرات قصاصات الورق في نيويورك إلى عام 1886، حين احتفل موظفو الحي المالي بالكشف عن تمثال الحرية، عبر إلقاء شرائط الورق المستخدمة في طباعة البيانات المالية من نوافذ مكاتبهم.