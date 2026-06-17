4 تعادلات و4 هزائم حصيلة المنتخبات العربية بالجولة الأولى

استبشر العرب خيراً عندما بلغ عدد منتخباتهم المتأهلة إلى كأس العالم ثمانية، وهو رقم قياسي، لكن حصيلة الجولة الأولى من دور المجموعات لم تشهد فوز أي منهم مع تحقيقهم نتائج متباينة.

يمثل عرب أفريقيا في مونديال 2026 الحالي في أميركا الشمالية كلٌّ من المغرب والجزائر ومصر وتونس، فيما يمثل عرب آسيا السعودية وقطر والأردن والعراق. ولا شك أن رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 32 إلى 48، ساهم بوصول عدد أكبر من القارتين الآسيوية والأفريقية، ومن ثمّ المشاركون العرب.

فعلى سبيل المثال، يشارك الأردن للمرة الأولى، والعراق وقطر للمرة الثانية ومصر للمرة الرابعة. ورغم إخفاق المنتخبات الثمانية بتحقيق أي فوز، لكن نتائجهم جاءت متفاوتة، بين إخفاقات وأخرى جيدة وجدت ترحيباً.

كانت الأضواء مركزة على مباراة المغرب والبرازيل في المجموعة الثالثة، لكونها تجمع بطل العالم خمس مرات مع رابع نسخة 2022 الذي بات أول منتخب أفريقي يبلغ نصف النهائي. واستطاع المغرب فرض سيطرته وتقدم بهدف لإسماعيل صيباري، قبل أن يعادل فينيسيوس جونيور للبرازيل.

وفي المجموعة الثانية وبينما كانت قطر التي خسرت مبارياتها الثلاث على أرضها في مشاركتها الأولى عام 2022، تتجه نحو الخسارة أمام سويسرا العنيدة، حلق مدافعها المخضرم بوعلام خوخي ليساهم بهدف التعادل في الوقت القاتل.

وضمن المجموعة السادسة جاءت الصفعة الأولى للعرب، بخسارة تونس الثقيلة أمام السويد 1-5. خماسية أطاحت المدرب صبري لموشي بشكل فوري ليحل بدلاً منه الفرنسي هيرفي رينار، في تبديل نادر يحصل خلال كأس العالم.

وفي المجموعة السابعة قدمت مصر عرضاً مثالياً أمام بلجيكا وتقدمت بهدف صاروخي لإمام عاشور، قبل أن تهتز شباكها بنيران محمد هاني الصديقة. ويبدو التعادل جيداً لمصر حيث تبدو بلجيكا هي المنافس الأصعب على الورق بمجموعة تضم نيوزيلندا وإيران المتعادلين أيضاً بالجولة الأولى 2-2.

وفي المجموعة الثامنة حصد المنتخب السعودي نقطة تعادل مهمة، أمام خصم قوي هو الأوروغواي. هذه المرة افتتح عبد الإله العامري التسجيل، وبقي «الصقور الخضر» في الطليعة حتى الدقيقة 80 عندما تعادل رجال المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، في مباراة تألق فيها الحارس السعودي المخضرم محمد العويس.

وتدهورت نتائج العرب بعد ذلك، فسقط العراق أمام النرويج 1-4، في مشاركته الثانية في تاريخه بعد 1986 ضمن المجموعة التاسعة، ولم يكن حال الجزائر أفضل في المجموعة العاشرة بخسارته بثلاثية نظيفة أمام الأرجنتين بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي مسجل الأهداف الثلاثة. وضمن المجموعة نفسها خسر الأردن في ظهوره الأول بكأس العالم أمام النمسا 1-3.