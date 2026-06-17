دورة كوينز: دي مينو يتأهل إلى دور الثمانية بسهولة

تأهل أليكس دي مينو بسهولة إلى دور الثمانية في دورة كوينز للتنس، الأربعاء، بعد فوزه على الكندي دينيس شابوفالوف، ليضرب موعداً مع الأميركي براندون ناكاشيما.

وقدَّم دي مينو، المصنف السادس عالمياً، أداءً متقناً على ملعب آندي موراي أرينا المشمس، حيث حسم اللقاء بنتيجة 6- 4 و6 -1 فيما يزيد قليلاً على ساعة، رافعاً سجله في المواجهات المباشرة أمام شابوفالوف إلى ستة انتصارات دون رد.

دينيس شابوفالوف (أ.ف.ب)

وأظهر دي مينو تحسناً ملحوظاً مقارنة بمباراته في اليوم السابق أمام الكندي غابرييل ديالو، ليؤكد براعته لاعباً متمرساً على الملاعب العشبية.

دي مينو سيواجه ناكاشيما في الدور المقبل (إ.ب.أ)

وسيواجه في الدور المقبل ناكاشيما، الذي حقق فوزاً مريحاً بنتيجة 6 -2 و6- 2 على إغناسيو بوسي من بيرو. كما بلغ البريطاني آرثر فيري، المشارك ببطاقة دعوة، دور الثمانية بعد تغلبه على الفرنسي المخضرم أدريان مانارينو بنتيجة 7 -6 و6 -4.