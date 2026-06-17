كأس العالم 2026: الكوري هوانغ إنبيوم مزيج من مودريتش ولاودروب

تألق النجم الكوري الجنوبي هوانغ إنبيوم بشكل لافت في بطولة كأس العالم الحالية المقامة في أميركا الشمالية، حيث نجح في قيادة منتخب بلاده لتحقيق فوز مثير في الجولة الأولى من دور المجموعات على حساب منتخب التشيك بنتيجة 2 – 1، بعد أن سجل هدفاً وصنع الآخر مما منحه جائزة أفضل لاعب في المباراة التي أقيمت على ملعب غوادالاخارا.

وأفرد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تقريراً شاملاً عبر موقعه الرسمي يستعرض فيه مسيرة اللاعب وشهادات متميزة من زملائه السابقين الذين عاصروا بدايات صعوده ومنهم المدافع الإسباني المعتزل ألفارو سيلفا، الذي زامله في صفوف نادي دايجيون سيتيزن الكوري عام 2015.

وأكد أنه التمس فيه موهبة استثنائية ونضجاً كروياً نادراً منذ أن كان في سن 18 عاماً، مشيراً إلى أن هوانغ كان يمتلك رؤية ثاقبة تمكنه من اتخاذ القرار المناسب وتمرير الكرات الحاسمة للمهاجمين قبل أن تصله الكرة، ووصف طريقة لعبه بأنها مزيج فريد بين أسلوب النجم الكرواتي لوكا مودريتش والأسطورة الدنماركي مايكل لاودروب.

طريقة لعب هوانغ مزيج فريد بين أسلوب النجم الكرواتي لوكا مودريتش والأسطورة مايكل لاودروب (أ.ب)

كما كشف عن محاولته السابقة لتزكيته إلى المدير الرياضي لنادي ملقة الإسباني فرانسيسك أرناو للاستفادة من خدماته، وتوقع صعوده الصاروخي. وتستمر الإشادات الفنية بموهبة النجم الكوري من خلال زميله السابق في خط وسط نادي فانكوفر وايتكابس، الكندي جون إيريس، الذي خاض معه 21 مباراة في الدوري الأميركي عام 2019.

وأوضح أن هوانغ كان يمثل نموذجاً للاعب الوسط المتكامل بفضل مهاراته الفنية العالية وقدرته على اللعب بكلتا القدمين، إضافة إلى قوته البدنية الملحوظة وتفوقه في الكرات الهوائية والالتحامات رغم قصر قامته، وأضاف إيريس أن اللعب بجواره كان يسيراً وممتعاً للغاية؛ نظراً لوعيه التكتيكي الكبير وتمركزه المثالي في الملعب، فضلاً عن شخصيته المتواضعة والودودة، وجمعه بين الروح التنافسية العالية والالتزام الاحترافي التام، مما جعله يلقبه باسم «خوانيتو»، باعتباره دليلاً على قربه ومحبته الكبيرة له.

هوانغ كان يمتلك رؤية ثاقبة تمكنه من اتخاذ القرار المناسب وتمرير الكرات الحاسمة (إ.ب.أ)

وبلغت المسيرة الاحترافية الحافلة للنجم الكوري ذروتها الأوروبية عام 2020 عبر بوابه نادي روبن كازان الروسي، حيث تألق هناك بجانب النجم الحالي لنادي باريس سان جيرمان خفيشا كفاراتسخيليا، ثم عاد لفترة وجيزة على سبيل الإعارة لنادي سول الكوري، قبل أن يواصل رحلته في الملاعب اليونانية والصربية، وصولاً إلى محطته الاحترافية الحالية المرموقة مع نادي فينورد الهولندي الذي انتقل إليه في عام 2024 ليدخل منافسات المونديال الحالي مع اقترابه من سن 30 عاماً وهو يحمل على عاتقه آمال وتطلعات الجماهير الكورية لتقديم بطولة تاريخية استثنائية.