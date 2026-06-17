دورة كوينز: إيالا تفوز على فيكيتش وتتأهل لدور الـ16

فازت الفلبينية ألكسندرا إيالا على الكرواتية دونا فيكيتش في دور الـ32 بدورة كوينز للتنس 7-5 و6-4، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء.

وتلتقي إيالا في الدور الثاني مع الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، في مباراة إعادة للتي أقيمت في الدور الثالث بروما، وفازت بها ريباكينا 6-4 و6-3.

دونا فيكيتش (إ.ب.أ)

وقالت إيالا في تصريحات لها نشرها الموقع الإلكتروني للرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات: «قلت لنفسي إنها تحاول الرد، لكنني أيضاً مقاتلة. لذا عليّ أن أحاول أن أجعل الأمر صعباً عليها».

وأضافت: «كما تعلمون، دونا لاعبة رائعة، وأظهرت ذلك كثيراً مؤخراً. كل مرة ألعب ضدها تكون صعبة للغاية. كانت لدي توقعات كبيرة لهذه المباراة من حيث المستوى الذي كان عليّ تقديمه».

ألكسندرا إيالا (إ.ب.أ)

وفي مباريات دور الـ16، فازت التشيكية نيكولا بارتونكوفا على البلجيكية اليز ميرتنز 6-1 و6-4 لتتأهل لدور الثمانية.

وتلتقي بارتونكوفا في المباراة التالية إما مع البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى على العالم، وإما الروسية إيكاترينا ألكسندروفا.