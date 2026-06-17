دياز يغيب عن المباراة الافتتاحية للمنتخب البرتغالي

يغيب روبين دياز، مدافع المنتخب البرتغالي لكرة القدم، عن الفريق في مباراته الأولى ببطولة «كأس العالم» أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، المقرر إقامتها في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

وقال روبرتو مارتينيز، مدرب المنتخب البرتغالي، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الثلاثاء: «أعتقد أن الاستعدادات كانت مثالية للجميع. روبين دياز فقط ليس جاهزاً بنسبة مائة بالمائة، لذلك هو غير جاهز للعب في مباراة الكونغو، ليست هذه هي اللحظة التي نخاطر فيها».

وأضاف: «قمنا بالفحص الطبي، كل شيء على ما يرام من الناحية الهيكلية، كل ما نحتاج إليه هو تجنب المخاطرة. من الناحية الطبية، نحتاج لأن يكون في كامل صحته». وتعرَّض دياز للإصابة في مباراة ودية أمام منتخب نيجيريا قبل البطولة.

ولدى سؤاله عما إذا كان يشعر بالندم لعدم اختيار مُدافع آخر، قال مارتينيز: «لا، لستُ نادماً؛ لأن لدينا ثلاثة مدافعين. روبين دياز بخير، لكننا، الآن، بحاجة إلى إدارة مشاركته، ولدينا أيضاً لاعبون قادرون على اللعب في مركز قلب الدفاع».

وأضاف: «تنوع مزايا مجموعتنا وعناصرها أفضل من محاولة جلب لاعب جديد يفتقر إلى الخبرة على مستوى المنتخب الوطني، ولا يملك فهماً واضحاً لما نعمل على تحقيقه».

ووصل المنتخب البرتغالي للمونديال وهو من بين الفِرق المرشحة لنيل اللقب، كما أن نجم الفريق كريستيانو رونالدو سيعادل الرقم القياسي للأرجنتيني ليونيل ميسي كأكثر لاعب مشاركةً في المونديال بـ6 مشاركات.

ووصل ميسي إلى هذا الإنجاز بعدما بدأ مباراة المنتخب الأرجنتيني أمام الجزائر، مساء الثلاثاء.

وقال مارتينيز: «يُثبت كريستيانو مجدداً أنه نموذج ومَرجع يُحتذى به في كرة القدم، لجميع هؤلاء اللاعبين الشباب، أو الفتيان والفتيات الذين بدأوا يشعرون بالشغف تجاه هذه الرياضة».

وأكد: «إنها مشاركته السادسة في بطولة كأس العالم، لكن يمكنني القول، من واقع معايشتنا له في الداخل، إنه يشعر كأنها بطولته الأولى. من حيث الكثافة، والقوة العاطفية، ومدى أهمية أن يكون مستعداً لمساعدة الفريق وفي المنتخب الوطني، هو لاعب حيوي لأنه الهدّاف، واللاعب الذي يمتلك تلك التحركات القادرة على فتح مساحات للاعبين الآخرين في منظومتنا الهجومية».