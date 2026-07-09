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الرياضة رياضة عالمية

برشلونة يقترب من ضم كريم أديمي

كريم أديمي لاعب بوروسيا دورتموند (أ.ف.ب)
كريم أديمي لاعب بوروسيا دورتموند (أ.ف.ب)
  • مدريد : «الشرق الأوسط»
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  • مدريد : «الشرق الأوسط»
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برشلونة يقترب من ضم كريم أديمي

كريم أديمي لاعب بوروسيا دورتموند (أ.ف.ب)
كريم أديمي لاعب بوروسيا دورتموند (أ.ف.ب)

اقترب كريم أديمي، نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، من الانضمام لصفوف برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفقاً لتقرير صحافي، اليوم الخميس.

وكشف الموقع الإلكتروني الرسمي لصحيفة «ماركا» الإسبانية أن برشلونة توصَّل لاتفاق شفهي مع اللاعب الألماني، بينما يجري حالياً مفاوضات مع دورتموند للاتفاق على القيمة النهائية للصفقة.

ويعتبر أديمي مطلباً خاصاً للألماني هانز فليك، المدير الفني برشلونة، الذي أبدى إعجابه الشديد باللاعب، وطلب رسمياً التعاقد معه من الإدارة الرياضية، بقيادة ديكو.

ويعتقد مدرب برشلونة أن مهارات لاعب دورتموند تتناسب تماماً مع أسلوب اللعب الذي اعتمده في برشلونة.

وينتهي عقد أديمي، الذي ارتبط اسمه ببرشلونة في فترات انتقالات مختلفة منذ فترة لعبه مع سالزبورغ النمساوي، مع دورتموند في 30 يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما يلزم إدارة دورتموند بالدخول في مفاوضات معه إذا لم ترغب في دخول اللاعب العام الأخير من عقده، والذي قد يعرضه لاحتمال الرحيل مجاناً.

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الرياضة رياضة عالمية

بوغبا... مستقبل غامض قبل انطلاق موسم موناكو الجديد

بوغبا سيخضع لتقييم دقيق خلال مرحلة التحضيرات للموسم الجديد (أ.ف.ب)
بوغبا سيخضع لتقييم دقيق خلال مرحلة التحضيرات للموسم الجديد (أ.ف.ب)
  • باريس : «الشرق الأوسط»
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  • باريس : «الشرق الأوسط»
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بوغبا... مستقبل غامض قبل انطلاق موسم موناكو الجديد

بوغبا سيخضع لتقييم دقيق خلال مرحلة التحضيرات للموسم الجديد (أ.ف.ب)
بوغبا سيخضع لتقييم دقيق خلال مرحلة التحضيرات للموسم الجديد (أ.ف.ب)

يواجه النجم الفرنسي بول بوغبا مستقبلاً غامضاً في فريق موناكو، حيث أقرت إدارة النادي بإمكانية بيع اللاعب الفائز بكأس العالم عام 2018 هذا الصيف.

وبعد موسم أول في الدوري الفرنسي عانى خلاله بوغبا من مشكلات بدنية، لم يعد لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق عنصراً أساسياً في مشروع موناكو على ملعب لويس الثاني.

وأثار تياغو سكورو، مدير عام نادي موناكو، تكهنات حول مستقبل بوغبا بتأكيده إمكانية رحيل لاعب الوسط المخضرم عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي مؤتمر صحافي عقد مساء أمس الأربعاء، أقر سكورو بأن النادي يقوم حالياً بتقييم وضع بوغبا مع دخوله الأشهر الـ12 الأخيرة من عقده.

وعندما سئل عما إذا كان بوغبا (33 عاماً) سيرحل، قدم سكورو تقييماً صريحاً للوضع، قائلاً: «نعم، بالطبع. ربما يرحل، وربما يبقى. إنه موضوع معقد للغاية. نكن له احتراماً كبيراً في المقام الأول».

وأضاف: «عندما وصل إلى هنا، كان إيجابياً للغاية، وساعد اللاعبين الشباب. لكن الحقيقة أيضاً أن المشروع معه لم ينجح بشكل جيد الموسم الماضي. عندما بدأنا، كانت توقعاتنا مختلفة تماماً».

وأدى وصول المدرب الجديد فيليبي لويس إلى تغيير ديناميكية العديد من اللاعبين المخضرمين، بمن فيهم بوغبا، وتولى مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي السابق رسمياً مسؤولية تدريبات الفريق الأول يوم الاثنين الماضي، ومن المتوقع أن يستغل فترة الإعداد للموسم لتحديد اللاعبين الذين يتناسبون مع رؤيته التكتيكية للموسم المقبل.

ولا تزال الحالة البدنية لبوغبا مصدر القلق الرئيسي للجهاز الفني بعد موسم شاق اقتصرت فيه مشاركاته على 6 مباريات فقط و115 دقيقة لعب مع موناكو بسبب مجموعة من المشاكل البدنية، ومشكلات في الفخذ، وإصابة في ربلة الساق، وإصابة في الكاحل.

وتزامن هذا الموسم المضطرب مع احتلال موناكو المركز السابع في ترتيب الدوري الفرنسي خلال الموسم المنصرم، مما يعني اضطرارهم للمشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم المقبل.

ونتيجة لذلك، ستكون فترة الإعداد الصيفية المقبلة بمثابة فترة تجريبية للاعب الوسط، حيث يملك لويس القرار النهائي بشأن ضمه إلى الفريق أو الموافقة على بيعه لتحقيق التوازن المالي.

وأكد سكورو أن أي قرار يتعلق ببوغبا سيبنى على الجدارة والأداء خلال التدريبات الصيفية المكثفة، مشيراً إلى أن النادي يبحث عن دليل على قدرة لاعب الوسط على استعادة مستواه البدني المتميز الذي جعله أغلى لاعب كرة قدم في العالم خلال فترة وجوده في قلعة أولد ترافورد.

ويأتي هذا التحدي بعد فترة مضطربة مر بها بوغبا، الذي انفصل عن يوفنتوس الإيطالي في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2024 بتراضي الطرفين، قبل أن يوقع عقداً لمدة عامين مع موناكو في يونيو (حزيران) 2025

وشهدت مشاركة بوغبا الأولى مع الفريق الفرنسي في نوفمبر 2025 أول ظهور رسمي له منذ 811 يوماً، بعد إيقافه لمدة 18 شهراً بسبب انتهاك قواعد مكافحة المنشطات إثر ثبوت تعاطيه مادة محظورة.

وأوضح سكورو في ختام تصريحاته: «أعتقد أنه يجب علينا الآن أن نكون منصفين معه، وأن نتابع استعداداته أسبوعياً، ونرى مدى تقدمه على الصعيدين البدني والفني. وبعد ذلك، سيكون القرار بيد المدرب، سواء أكان فيليبي لويس سيمنحه فرصة اللعب أم لا. أمامنا الصيف لنرى مستوى بول».

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الرياضة رياضة عالمية

إنتر ميلان يضم بروفيديل... والحارس: تحقق حلم الطفولة

إيفان بروفيديل خلال جلسة التصوير بعد توقيعه مع إنتر ميلان (موقع النادي الرسمي)
إيفان بروفيديل خلال جلسة التصوير بعد توقيعه مع إنتر ميلان (موقع النادي الرسمي)
  • روما: «الشرق الأوسط»
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  • روما: «الشرق الأوسط»
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إنتر ميلان يضم بروفيديل... والحارس: تحقق حلم الطفولة

إيفان بروفيديل خلال جلسة التصوير بعد توقيعه مع إنتر ميلان (موقع النادي الرسمي)
إيفان بروفيديل خلال جلسة التصوير بعد توقيعه مع إنتر ميلان (موقع النادي الرسمي)

أعلن نادي إنتر ميلان، حامل لقب بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، مساء أمس الأربعاء، انتقال الحارس إيفان بروفيديل إلى صفوف، بعد إتمام إجراءات انتقاله من فريق لاتسيو مقابل 3 ملايين يورو، لكن لم يتضح بعد موعد جاهزيته للمشاركة مع الفريق.

وخضع حارس المرمى الإيطالي للفحوصات الطبية أمس قبل أن يتم الإعلان رسمياً عن الصفقة بعقد يمتد حتى يونيو (حزيران) عام 2029

وانتهز بروفيديل هذه الفرصة بحماس، فهو مشجع متعصب لإنتر ميلان منذ صغره، حسبما أفاد موقع فوتبول إيطاليا الإلكتروني.

ومن المتوقع أن ينافس الحارس المخضرم (32 عاماً)، الإسباني جوسيب مارتينيز، على مركز حراسة المرمى في ملعب جوسيبي مياتزا في الموسم الجديد، بعد رحيل السويسري يان سومر.

وتدرج بروفيديل في أكاديميات الشباب بناديي أودينيزي وكييفو الإيطاليين، ولعب لأندية بيروجيا، وبيزا، ومودينا، ويوفنتوس ستابيا، وبرو فيرتشيلي، وإمبولي، قبل أن يبرز نجمه في سبيزيا، لينتقل بعدها إلى لاتسيو الإيطالي مقابل 2.55 مليون يورو في صيف 2022

وأنهى الحارس موسمه مبكراً بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الكتف في مارس (آذار) الماضي، مما استدعى خضوعه لعملية جراحية دقيقة، بينما كشفت تقارير إخبارية حينها أنه سيعود إلى الملاعب في نهاية أغسطس (آب) المقبل، لذا قد يضطر إنتر للانتظار بعض الوقت قبل رؤيته يخوض مباراته الأولى مع الفريق.

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رئيس الوزراء البريطاني يلمح إلى عطلة رسمية إذا تُوجت إنجلترا بكأس العالم

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور يحييان وسائل الإعلام مرتديين قمصان فرق كرة القدم (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور يحييان وسائل الإعلام مرتديين قمصان فرق كرة القدم (رويترز)
  • لندن : «الشرق الأوسط»
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  • لندن : «الشرق الأوسط»
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رئيس الوزراء البريطاني يلمح إلى عطلة رسمية إذا تُوجت إنجلترا بكأس العالم

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور يحييان وسائل الإعلام مرتديين قمصان فرق كرة القدم (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور يحييان وسائل الإعلام مرتديين قمصان فرق كرة القدم (رويترز)

ألمح كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، إلى إمكانية منح عطلة رسمية إضافية حال فوز منتخب إنجلترا لكرة القدم ببطولة كأس العالم.2026

ويلتقي المنتخب الإنجليزي مع نظيره النرويجي، بعد غد السبت، في دور الثمانية للمونديال، المقام حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، علماً بأن المباراة النهائية سوف تقام يوم 19 يوليو (تموز) الحالي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يستقيل ستارمر من منصبه كرئيس للوزراء في اليوم التالي، ليخلفه أندي بيرنهام، حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وفي حال تأهل إنجلترا للمباراة النهائية، فمن المرجح أن يحضر رئيس الوزراء المباراة، مما قد يؤخر تسليم السلطة لفترة وجيزة.

وفيما يتعلق بفكرة منح يوم عطلة إضافي للمواطنين الإنجليز في حال تتويج منتخب إنجلترا بكأس العالم، فقال ستارمر: «ما يخص مسألة العطلة الرسمية، لا أريد أن أستبق الأحداث، لكن اسألوني مجدداً إن وصلنا إلى المباراة النهائية».

وذكرت «بي بي سي» أن العطلة الرسمية الإضافية ستكون يوم الجمعة الذي يلي فوز إنجلترا المحتمل باللقب الموافق 24 يوليو الحالي، غير أن هناك مسألة ليست بالهينة، وهي فوز إنجلترا في دور الثمانية ثم قبل النهائي والنهائي.

يشار إلى أن الفائز من لقاء إنجلترا والنرويج سوف يلتقي في المربع الذهبي للمونديال مع الفائز من مباراة الأرجنتين (حاملة اللقب) وسويسرا.

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