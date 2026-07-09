برشلونة يقترب من ضم كريم أديمي

بوغبا... مستقبل غامض قبل انطلاق موسم موناكو الجديد

بوغبا سيخضع لتقييم دقيق خلال مرحلة التحضيرات للموسم الجديد (أ.ف.ب)

يواجه النجم الفرنسي بول بوغبا مستقبلاً غامضاً في فريق موناكو، حيث أقرت إدارة النادي بإمكانية بيع اللاعب الفائز بكأس العالم عام 2018 هذا الصيف.

وبعد موسم أول في الدوري الفرنسي عانى خلاله بوغبا من مشكلات بدنية، لم يعد لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق عنصراً أساسياً في مشروع موناكو على ملعب لويس الثاني.

وأثار تياغو سكورو، مدير عام نادي موناكو، تكهنات حول مستقبل بوغبا بتأكيده إمكانية رحيل لاعب الوسط المخضرم عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي مؤتمر صحافي عقد مساء أمس الأربعاء، أقر سكورو بأن النادي يقوم حالياً بتقييم وضع بوغبا مع دخوله الأشهر الـ12 الأخيرة من عقده.

وعندما سئل عما إذا كان بوغبا (33 عاماً) سيرحل، قدم سكورو تقييماً صريحاً للوضع، قائلاً: «نعم، بالطبع. ربما يرحل، وربما يبقى. إنه موضوع معقد للغاية. نكن له احتراماً كبيراً في المقام الأول».

وأضاف: «عندما وصل إلى هنا، كان إيجابياً للغاية، وساعد اللاعبين الشباب. لكن الحقيقة أيضاً أن المشروع معه لم ينجح بشكل جيد الموسم الماضي. عندما بدأنا، كانت توقعاتنا مختلفة تماماً».

وأدى وصول المدرب الجديد فيليبي لويس إلى تغيير ديناميكية العديد من اللاعبين المخضرمين، بمن فيهم بوغبا، وتولى مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي السابق رسمياً مسؤولية تدريبات الفريق الأول يوم الاثنين الماضي، ومن المتوقع أن يستغل فترة الإعداد للموسم لتحديد اللاعبين الذين يتناسبون مع رؤيته التكتيكية للموسم المقبل.

ولا تزال الحالة البدنية لبوغبا مصدر القلق الرئيسي للجهاز الفني بعد موسم شاق اقتصرت فيه مشاركاته على 6 مباريات فقط و115 دقيقة لعب مع موناكو بسبب مجموعة من المشاكل البدنية، ومشكلات في الفخذ، وإصابة في ربلة الساق، وإصابة في الكاحل.

وتزامن هذا الموسم المضطرب مع احتلال موناكو المركز السابع في ترتيب الدوري الفرنسي خلال الموسم المنصرم، مما يعني اضطرارهم للمشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم المقبل.

ونتيجة لذلك، ستكون فترة الإعداد الصيفية المقبلة بمثابة فترة تجريبية للاعب الوسط، حيث يملك لويس القرار النهائي بشأن ضمه إلى الفريق أو الموافقة على بيعه لتحقيق التوازن المالي.

وأكد سكورو أن أي قرار يتعلق ببوغبا سيبنى على الجدارة والأداء خلال التدريبات الصيفية المكثفة، مشيراً إلى أن النادي يبحث عن دليل على قدرة لاعب الوسط على استعادة مستواه البدني المتميز الذي جعله أغلى لاعب كرة قدم في العالم خلال فترة وجوده في قلعة أولد ترافورد.

ويأتي هذا التحدي بعد فترة مضطربة مر بها بوغبا، الذي انفصل عن يوفنتوس الإيطالي في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2024 بتراضي الطرفين، قبل أن يوقع عقداً لمدة عامين مع موناكو في يونيو (حزيران) 2025

وشهدت مشاركة بوغبا الأولى مع الفريق الفرنسي في نوفمبر 2025 أول ظهور رسمي له منذ 811 يوماً، بعد إيقافه لمدة 18 شهراً بسبب انتهاك قواعد مكافحة المنشطات إثر ثبوت تعاطيه مادة محظورة.

وأوضح سكورو في ختام تصريحاته: «أعتقد أنه يجب علينا الآن أن نكون منصفين معه، وأن نتابع استعداداته أسبوعياً، ونرى مدى تقدمه على الصعيدين البدني والفني. وبعد ذلك، سيكون القرار بيد المدرب، سواء أكان فيليبي لويس سيمنحه فرصة اللعب أم لا. أمامنا الصيف لنرى مستوى بول».