الجزائر تخسر افتتاحيتها المونديالية بهاتريك المذهل ميسي

قاد النجم ليونيل ميسي بتسجيله ثلاثية تاريخية، منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب إلى تخطي نظيره الجزائري (3 - 0)، الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة العاشرة من مونديال 2026 على ملعب كانساس سيتي، ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلاً في تاريخ البطولة بالشراكة مع الألماني ميروسلاف كلوزه، كما بات أول لاعب يخوض مباريات في النهائيات ست مرات.
وجاءت ثلاثية ميسي، وهي الأولى له في المونديال، في الدقائق 17 و60 و76، رافعاً بذلك رصيده إلى 16 هدفاً في 27 مباراة في صدارة الهدافين التاريخيين للمونديال بالشراكة مع كلوزه، وذلك في النسخة السادسة التي يشارك بها بعد 2006 و2010 و2014 و2018 و2022.
ورفعت الأرجنتين (بطلة العالم ثلاث مرات) رصيدها إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة العاشرة موقتاً، وذلك قبل مواجهة النمسا والأردن.