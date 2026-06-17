توخيل يدعو الإنجليز للاستمتاع بمباراتهم أمام كرواتيا

ويلتقي المنتخب الإنجليزي مع نظيره الكرواتي في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية عشرة، التي تضم أيضاً غانا وبنما.

ويستمتع توخيل بهذه الفرصة أيضاً، لأنه يقول إنه كوَّن علاقة وطيدة مع بلده الذي تبناه قبل مواجهة كرواتيا، في افتتاح مباريات دور المجموعات.

وفسَّر توخيل قراره بضم تريفوه تشالوباه قلب دفاع تشيلسي، على حساب المدافع الأيمن تينو ليفرامينتو الذي تعرض لإصابة تحول دون مشاركته في البطولة. وقال: «كان تينو، بالطبع، محبطاً وحزيناً للغاية. لقد كنت مصدوماً قليلاً خلال التدريب، وشعر هو بأن هذه الإصابة قد تنهي مشاركته في البطولة. بعد الفحص، علمنا أن غيابه قد يستمر لأربعة أو خمسة أسابيع، وهي مدة طويلة جداً، لذا قررنا إعادته إلى منزله. كان لاعباً أساسياً، وفي حالة بدنية جيدة».

وتابع في المؤتمر الصحافي الذي نقلته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية: «استدعينا تريفوه تشالوباه لإتاحة الفرصة لغاريل كوانساه للعب كظهير، ويُعد تشالوباه بديلاً مناسباً في مركز قلب الدفاع».

وأضاف: «لا توجد رسالة محددة لجماهير إنجلترا. أتمنى أن يستمتعوا بمباراتنا، وأن يروا ويشعروا بما رأيته خلال الأيام الستة عشر الماضية».

وتابع: «أنا متحمس للغاية. بمجرد وصولنا، مرت الأيام الستة عشر سريعاً. بمجرد وصولنا إلى الملعب في المدينة التي سنلعب فيها، نشعر فوراً بالتوتر والحماس. أشعر بأننا جاهزون تماماً؛ وسنرى ما سيحدث غداً».