«فيفا» يسترجع ذكريات الظهور الأول لميسي في المونديال

استرجع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ذكريات المشاركة الأولى للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الفائز بلقب كأس العالم 2022 في قطر، في مونديال عام 2006 بألمانيا.

وذكر موقع فيفا أن ميسي شارك للمرة الأولى في المونديال يوم 16 يونيو (حزيران) 2006، ما يعني مرور 20 عاماً على تلك المباراة، وذلك في مواجهة الأرجنتين مع صربيا والجبل الأسود، التي انتهت بفوز كبير للفريق الأرجنتيني بنتيجة 6 - صفر.

وقال ماكسي رودريغيز، زميل ميسي السابق، الذي خرج بديلاً له في الدقيقة 74 من المباراة المذكورة، في تصريحات لموقع «فيفا»: «كنا نعلم أن هناك شيئاً مميزاً في هذا اللاعب الشابّ وقتها، الطريقة التي يتعامل بها مع الكرة حتى وهو في أقصى سرعة وكل ما يفعله يجعلنا في حالة ذهول».

وأضاف: «إنه مراوغ بالفطرة، كان يتحرك بالكرة وكأنه يراوغ الأقماع، كان يمر من الخصوم برشاقة كبيرة، وهو لاعب رائع، ما يجعل كل شيء يفعله يبدو سهلاً وطبيعياً للغاية».

وكان المنتخب الأرجنتيني متقدماً بـ3 أهداف، حينما حلّ ميسي بديلاً، وبعد 3 دقائق تبادل الكرة مع زميله ريكيلمي، قبل أن يرسل عرضية لزميله كريسبو الذي سجّل الهدف الرابع، ثم لم يمر وقت طويل حتى سجل كارلوس تيفيز الهدف الخامس.

ومع حسم المباراة لصالح الأرجنتين، لم يتبقى شيء سوى هدف لميسي، ولبى اللاعب المعروف بلقب «البرغوث» النداء في الدقيقة 88 واستفاد من تمريرة زميله تيفيز ليضع الكرة بقدمه اليمنى في الشباك ويدخل التاريخ.

وبعد ذلك، سجّل ميسي 12 هدفاً في نسخ 2014 في البرازيل و2018 في روسيا و2022 في قطر، ليصبح الهداف التاريخي لبلاده في كأس العالم، كما أنه يحمل الرقم التاريخي كأكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ البطولة مع الأرجنتين.