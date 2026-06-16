مارتينيز والاتحاد البرتغالي يشددان على التركيز في «المهمة المونديالية»

اتفق روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، مع الاتحاد البرتغالي على التركيز في مسيرة الفريق في بطولة كأس العالم، وذلك وسط تكهنات بأن المدرب الإسباني سيرحل مهما كانت النتائج في مونديال 2026.

وتكهنت تقارير صحافية باستقالة مارتينيز، نهاية منافسات كأس العالم، وأنه سينتقل إلى تدريب فريق إنجليزي أو العمل مع منتخب آخر.

وردّ متحدث باسم اتحاد الكرة البرتغالي على هذه التكهنات، قائلاً لوكالة الأنباء الألمانية: «اتفقنا مع روبرتو مارتينيز على التركيز في مشوار الفريق بكأس العالم، وأكدنا ذلك بشكل رسمي».

وينتهي تعاقد روبرتو مارتينيز مع البرتغال بنهاية بطولة كأس العالم، ولكن يبدو أن هناك اتفاقاً بين الطرفين على تأجيل الحديث عن مستقبل المدرب الإسباني لما بعد كأس العالم.

ويقود روبرتو مارتينيز منتخب البرتغال منذ يناير (كانون الثاني) 2023، وسبق له تدريب منتخب بلجيكا الذي ودّع كأس العالم 2022 في قطر من الدور الأول.