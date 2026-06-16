سيرينا تشارك مع شقيقتها في منافسات الزوجي بدورة ويمبلدون

تعود أسطورة التنس الأميركية سيرينا وليامز للمشاركة في منافسات زوجي السيدات ببطولة ويمبلدون مع شقيقتها فينوس.

وحصل الثنائي على بطاقة دعوة وايلد كارد للمشاركة في البطولة التي تبدأ يوم 29 يونيو (حزيران) الحالي، حيث تُواصل سيرينا عودتها المفاجئة للرياضة.

وذكرت وكالة الإنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن سيرينا (44 عاماً) لعبت أولى مبارياتها منذ عام 2022، الأسبوع الماضي، في بطولة كوينز، حيث فازت بالدور الأولى مع فيكتوريا مبوكو، قبل أن تضطر اللاعبة الكندية للانسحاب بسبب الإصابة.

سيرينا وليامز مع شقيقتها فينوس وليامز (أ.ب)

ومن المقرر أن تلعب وليامز ثاني مبارياتها بعد العودة مع التشيكية كارولينا موتشوفا في بطولة برلين المفتوحة للتنس، اليوم الثلاثاء.

يُذكر أن الشقيقتين وليامز تُوّجتا بلقب زوجي السيدات في بطولة ويمبلدون 6 مرات، وكان آخِر لقب تُوّجتا به قبل عقد من الزمن.

يُذكر أن سيرينا تُوّجت بلقب الفردي 7 مرات، في حين فازت فينوس باللقب 5 مرات.