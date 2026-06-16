هيرفي رينارد قبل بتنازلات كبيرة في أجره لقيادة منتخب تونس

ذكرت تقارير إعلامية مرافقة لبعثة منتخب تونس المشاركة في كأس العالم لكرة القدم في مونتيري بالمكسيك اليوم (الثلاثاء)، أن المدرب الجديد الفرنسي هيرفي رينارد قبل بتخفيض أجره بشكل كبير في مفاوضاته مع الاتحاد التونسي لكرة القدم.

وعيّن الاتحاد التونسي رينارد ليقود نسور قرطاج في مباراتَي اليابان وهولندا ضمن منافسات المجموعة السادسة، خلفاً للمدرب المقال صبري لموشي بعد الهزيمة الثقيلة أمام السويد (5-1) في المباراة الأولى.

وذكرت إذاعة «موزاييك» الخاصة، نقلاً عن مصادر في الاتحاد التونسي المرافقة للبعثة، أن المدرب الفرنسي سيتقاضى راتب لموشي نفسه، أي نحو 30 ألف دولار أميركي، وهو أقل بكثير مما كان يتقاضاه رينارد في منصبه السابق مع منتخب السعودية، والبالغ آنذاك أكثر من 450 ألف دولار أميركي.

وذكر اتحاد الكرة، في بيان له، أن الاتفاق مع المدرب ينص على فتح المفاوضات بعد نهاية المشاركة في كأس العالم، من أجل تعاون طويل المدى بناء على أهداف رياضية محددة.

ويسعى رينارد، 57 عاماً، إلى التسلح بخبراته السابقة، لمنح دفعة للاعبي تونس في بقية مشوار كأس العالم بعد الانهيار في مباراة السويد.

وفاز المدرب الفرنسي بلقب كأس أمم أفريقيا مع زامبيا وكوت ديفوار وقاد المغرب إلى مونديال 2018، والسعودية إلى مونديال 2022، ثم مونديال 2026، بعد توليه المهمة خلفاً للإيطالي روبرتو مانشيني في المشوار الحاسم من التصفيات.