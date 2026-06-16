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الرياضة رياضة عالمية

الصحافة العالمية: السعودية قلبت التوقعات أمام أبرز منتخبات أميركا الجنوبية

التعادل بين منتخبَيْ السعودية وأوروغواي حظي باهتمام واسع في الصحافة الإسبانية (د.ب.أ)
التعادل بين منتخبَيْ السعودية وأوروغواي حظي باهتمام واسع في الصحافة الإسبانية (د.ب.أ)
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الصحافة العالمية: السعودية قلبت التوقعات أمام أبرز منتخبات أميركا الجنوبية

التعادل بين منتخبَيْ السعودية وأوروغواي حظي باهتمام واسع في الصحافة الإسبانية (د.ب.أ)
التعادل بين منتخبَيْ السعودية وأوروغواي حظي باهتمام واسع في الصحافة الإسبانية (د.ب.أ)

حظي التعادل بين منتخبَيْ السعودي وأوروغواي (1 - 1) في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الـ8 في «كأس العالم 2026» باهتمام واسع في الصحافة الإسبانية والأوروغويانية، التي أجمعت على أن «الأخضر» قلب التوقعات وفرض على أحد أبرز منتخبات أميركا الجنوبية الاكتفاء بنقطة واحدة.

ورأت صحيفة «كادينا سير» الإسبانية أن المجموعة الـ8 أصبحت «مجموعة المفاجآت» في «مونديال 2026»، مشيرة إلى أن السعودية نجحت في إحراز السبق بفضل هدف عبد الإله العمري، فيما أنقذ ماكسي أراوخو منتخب أوروغواي بهدف التعادل قبل 10 دقائق من النهاية.

وأضافت الصحيفة أن تعادل إسبانيا مع الرأس الأخضر قبل ساعات من المباراة رفع من أهمية المواجهة بالنسبة إلى منتخب مارسيلو بييلسا، إلا إن أوروغواي فشلت في تحقيق الفوز، لتتساوى المنتخبات الأربعة في المجموعة بالنقاط.

وأشادت الصحيفة بالتنظيم التكتيكي للمنتخب السعودي، عادّةً أن فريق المدرب جورجيوس دونيس «ظهر بصورة منضبطة، ونجح في استغلال إحدى الكرات الثابتة للتقدم عبر المدافع عبد الإله العمري، رغم أن جماهيره كانت أقلية في مدرجات ملعب (هارد روك) بميامي».

المدرب جورجيوس دونيس (أ.ف.ب)

كما لفتت إلى أن أوروغواي «فرضت ضغطاً كبيراً في الشوط الثاني، ونجحت في إدراك التعادل عبر ماكسي أراوخو، قبل أن تتحول الدقائق الأخيرة إلى هجوم متواصل من (السيليستي) اصطدم بـ(الجدار السعودي) الذي صمد حتى صافرة النهاية».

من جهتها، عنونت صحيفة «آس» الإسبانية تغطيتها بعبارة: «المرشحون بدأوا يرتجفون»، عادّةً أن أوروغواي «سارت على خطى إسبانيا، بعدما عجزت هي الأخرى عن الفوز أمام منتخب سعودي منظم عرف كيف يستفيد من إمكاناته إلى أقصى حد».

وأشارت الصحيفة إلى أن المجموعة أصبحت أشد تعقيداً بعد نهاية الجولة الأولى، مؤكدة أنه «لا مجال لارتكاب مزيد من الأخطاء»، وأن «المنتخبات المرشحة بدأت تدرك أن المنافسين الأقل ترشيحاً قادرون على قلب الحسابات».

ورأت «آس» أن المنتخب السعودي «نجح في استغلال أخطاء منافسه، خصوصاً بعد خطأ الحارس فيرناندو موسليرا الذي مهّد الطريق أمام العمري لتسجيل هدف التقدم».

الحارس فيرناندو موسليرا الذي مهّد الطريق أمام العمري (أ.ب)

كما انتقدت أداء أوروغواي في الشوط الأول، عادّةً أن عدداً من نجوم الفريق، وعلى رأسهم فيديريكو فالفيردي ومانويل أوغارتي ورودريغو بنتانكور، «ظهروا بعيدين عن مستواهم المعتاد، قبل أن ينجح مارسيلو بييلسا في تحسين صورة فريقه بعد التغييرات التي أجراها مع بداية الشوط الثاني».

وأضافت الصحيفة أن أوروغواي تمكنت أخيراً من إدراك التعادل عندما ارتكب الحارس محمد العويس خطأ في التعامل مع إحدى الكرات، لتسقط أمام ماكسي أراوخو الذي استغل الفرصة وسجل هدف التعادل.

أما صحيفة «إل باييس» الإسبانية، فعدّت أن ماكسي أراوخو «أنقذ» أوروغواي من نتيجة كانت ستضع منتخب مارسيلو بييلسا في موقف صعب للغاية منذ بداية البطولة.

وأوضحت الصحيفة أن التعديلات التكتيكية التي أجراها بييلسا بين الشوطين، عبر تعزيز خط الوسط ومنح الفريق سرعة أكبر على الأطراف، أسهمت في تغيير شكل المباراة بالكامل خلال الشوط الثاني.

ورغم ذلك، فإنها أكدت أن «نجم المباراة الحقيقي كان الحارس السعودي محمد العويس، الذي قدم أداءً استثنائياً وتصدى لـ9 محاولات خطيرة، وهو رقم يفوق حتى ما حققه خلال الفوز التاريخي على الأرجنتين في (مونديال قطر 2022)».

وأضافت أن المنتخب السعودي «اعتمد على التكتل الدفاعي خلال الشوط الثاني للحفاظ على تقدمه بهدف العمري، ونجح لفترات طويلة في مقاومة الضغط الأوروغوياني، قبل أن يستقبل هدف التعادل في الدقيقة الـ79».

ووصفت الصحيفة أداء العويس بأنه «بطولي»، مشيرة إلى أنه «أنقذ مرماه من أكثر من فرصة محققة، بينها تسديدة قوية من فيديريكو فالفيردي ومحاولات عدة من نيكولاس دي لا كروز وبرايان رودريغيز».

وفي أوروغواي، ركزت صحيفة «إل باييس» الأوروغويانية على أن المنتخب خاض شوطين مختلفين تماماً أمام السعودية.

وأشارت إلى أن الفريق لم يظهر بأفضل مستوياته خلال الشوط الأول، «قبل أن يتغير شكله بالكامل بعد الاستراحة، حيث فرض سيطرة واضحة ونجح في الضغط على المنتخب السعودي حتى أدرك التعادل».

كما عدّت الصحيفة أن أوروغواي تجنبت خسارة كانت قد تعقّد مهمتها في البطولة، مؤكدة أن الفريق واصل البحث عن هدف الفوز حتى اللحظات الأخيرة، «لكنه اصطدم بتألق محمد العويس وصلابة الدفاع السعودي».

ورأت أن التعادل أبقى أوروغواي في صدارة المجموعة بفارق الأهداف، لكنه وضع الفريق أمام ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المقبلة أمام الرأس الأخضر للحفاظ على حظوظه في التأهل.

بدورها، أشادت صحيفة «في جي» النرويجية بالحارس محمد العويس، عادّةً أنه كان «العامل الحاسم في حصول السعودية على نقطة ثمينة أمام أوروغواي».

وأشارت إلى أن الحارس السعودي تصدى لـ9 كرات خلال المباراة، «وهو أعلى رقم يسجله أي حارس مرمى في البطولة حتى الآن»، مؤكدة أن أوروغواي «مارست ضغطاً هائلاً طيلة الشوط الثاني، لكنها اصطدمت بتألق العويس الذي أنقذ منتخب بلاده مراراً».

وعدّت الصحيفة أن هدف ماكسي أراوخو قبل 10 دقائق من النهاية «أنقذ أوروغواي من خسارة مفاجئة، لكنه لم يمنع السعودية من الخروج بإحدى أبرز نتائج الجولة الأولى في (كأس العالم 2026)».

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سكالوني: تذكروا الهزيمة من السعودية... المباراة الأولى ليست حاسمة

ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني (د.ب.أ)
ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني (د.ب.أ)
  • كانساس سيتي: «الشرق الأوسط»
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  • كانساس سيتي: «الشرق الأوسط»
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سكالوني: تذكروا الهزيمة من السعودية... المباراة الأولى ليست حاسمة

ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني (د.ب.أ)
ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني (د.ب.أ)

يعتقد ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، أن تجربة الفريق في كأس العالم الأخيرة أثبتت أن المباراة الافتتاحية «ليست حاسمة» وذلك قبل خوض المباراة الافتتاحية في المجموعة العاشرة من المونديال أمام الجزائر.

وخسر المنتخب الأرجنتيني، بطل العالم، أمام المنتخب السعودي في أول مبارياته بمونديال قطر قبل 4 أعوام، قبل أن يتوج باللقب للمرة الثالثة بعدها بأربعة أسابيع.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن فريق المدرب سكالوني، من بين المرشحين للاحتفاظ باللقب وأن يصبح أول منتخب يحقق هذا الإنجاز منذ أن فعل هذا المنتخب البرازيلي في 1962 عندما فاز بلقبين عالميين متتاليين.

وقال سكالوني عن الحالة الذهنية لفريقه: «نتحلى بالهدوء لأنها في النهاية مجرد مباراة كرة قدم».

وأضاف: «لدينا تجربة المونديال الماضي. المباراة الأولى ليست حاسمة. هي مهمة، ولكن لا تنتهي الأمور من خلال المباراة الأولى».

وأضاف: «نحن بخير ونتحلى بالهدوء. وسنواجه فريقاً جيداً يضم لاعبين مميزين، لكننا في حالة جيدة ونصل إلى المباراة في توقيت مناسب».

وسيكون ليونيل ميسي (38 عاماً) جاهزاً للمشاركة أساسياً في مدينة كانساس سيتي، بينما يتطلع المنتخب الأرجنتيني إلى تجنب التعقيدات التي واجهها في دور المجموعات بمونديال 2022.

وسجل النجم الأرجنتيني 7 أهداف في كأس العالم بقطر، بينها هدفان في المباراة النهائية أمام فرنسا التي انتهت بالتعادل 3 - 3 قبل أن تحسم الأرجنتين اللقب بركلات الترجيح.

وقال سكالوني: «الكل يريد رؤية ميسي في الملعب وهو يلعب. إنه يثير الحماس لدى الجميع، وليس الأرجنتينيين فقط».

وأضاف: «من جانبي سيبقى الأمر كذلك دائماً. لا أرى أي جانب سلبي. لقد مر بظروف مختلفة طوال مسيرته، وكان دائما حاضراً. كان دائماً استثنائياً بالنسبة لنا، والآن سيكون أكثر أهمية».

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«جائزة إسبانيا» لـ«فورمولا 1»: حلبة مدريد الجديدة ستكون جاهزة رغم العقبات

«حلبة مدريد الجديدة» ستكون جاهزة رغم العقبات (رويترز)
«حلبة مدريد الجديدة» ستكون جاهزة رغم العقبات (رويترز)
  • مدريد: «الشرق الأوسط»
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  • مدريد: «الشرق الأوسط»
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«جائزة إسبانيا» لـ«فورمولا 1»: حلبة مدريد الجديدة ستكون جاهزة رغم العقبات

«حلبة مدريد الجديدة» ستكون جاهزة رغم العقبات (رويترز)
«حلبة مدريد الجديدة» ستكون جاهزة رغم العقبات (رويترز)

شهدت، الثلاثاء، الحلبة الجديدة لسباق «جائزة إسبانيا الكبرى»، ضمن «بطولة العالم لسباقات فورمولا1» للسيارات، حفلَ افتتاحٍ عاماً مبهراً، وعبر المنظمون عن ثقتهم بأن كل شيء سيكون جاهزاً للسباق الذي سيقام في مدريد خلال سبتمبر (أيلول) المقبل، على الرغم من عدم اكتمال أعمال البناء.

ورفع أكبر علم إسباني في البلاد عند المنعطف الأول، قبل أن يلقي مسؤولو الحكومة ومسؤولو الحلبة كلماتهم، وتحدث كارلوس ساينز؛ سائق فريق «ويليامز»، عن الحماس الذي يشعر به لأنه سيخوض السباق في مسقط رأسه.

وتمتد حلبة «مادرينغ»، التي يبلغ طولها 5.47 كيلومتر، حول مركز المعارض الشهير في شمال شرقي العاصمة، الذي يتميز بسهولة الوصول إليه بواسطة وسائل النقل العام ومطار «باراخاس».

وقال ساينز، «سفير الحلبة» الذي قاد بالفعل سيارة «فورد موستانج جي تي» المخصصة للطرق: «إنها حلبة تحتوي كل شيء: أجزاء سريعة وأخرى بطيئة، وجزء حضري وجزء أكبر انفتاحاً... إنها مختلفة حقاً».

ولا تزال أعمال بناء مرائب ممر الصيانة جارية، ولم تشيَّد بعدُ المدرجات المؤقتة، في حين لا تزال منطقة تجمع الفرق في مرحلة التصميم.

ولكن كارلوس خيمنيز، مدير العمليات في شركة «مادرينغ»، قال إنه ينام بهدوء، على الرغم من ضيق الوقت والعقبات الصعبة.

وأضاف لـ«رويترز»: «نحن في الشهر الـ11 من أعمال البناء، واستغرق الحصول على التراخيص 12 شهراً. الآن أُنجزَ الجزء الأصعب. تم الانتهاء من الحلبة في الجنوب... وفي الشمال... سيتم الانتهاء من قطعة الأرض في غضون 3 أسابيع».

لا تزال أعمال بناء مرائب ممر الصيانة جارية (رويترز)

وتابع: «ما سنبدأه، ربما في غضون أسبوعين، هو تشييد الهياكل المؤقتة والمدرجات ومرافق الضيافة».

وأكد أن بناء هذه العناصر سيستغرق نحو شهر ونصف الشهر، لكن ارتفاع درجات الحرارة في شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) المقبلين قد يجبر العمال على التوقف عن العمل عندما تصل درجات الحرارة إلى ذروتها.

وأوضح: «قد يحتاج العمال إلى العمل خلال الليل. لذا؛ فقد خصصنا وقتاً احتياطياً، ويمكنهم العمل في نوبات ليلية؛ لأن ترخيص البناء يسمح لنا بالعمل على مدار 24 ساعة».

وأجرى «الاتحاد الدولي للسيارات» زيارتين تفقديتين، ومن المقرر إجراء الزيارة الثالثة الأخيرة في منتصف أغسطس المقبل؛ إذ سيُرَشّ المضمار بالماء لتحسين التماسك.

وستكون منطقة المشجعين جاهزة بحلول أواخر أغسطس المقبل، وستختبر سيارات «فورمولا3» الحلبة.

وسيتم الانتهاء من الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالحلبة، بما في ذلك لوحات الإضاءة وإضاءة النفق؛ إذ ستمرّ الحلبة تحت طريق سريعة تقسّم المنطقة نصفين، وذلك في يوليو المقبل.

وسيكون الموعد النهائي هو 30 أغسطس المقبل؛ إذ سيفتش مجلس المدينة المنشأة.

ويأتي السباق، الذي يعدّ ثاني سباقات إسبانيا، بعد سباق «جائزة برشلونة - كتالونيا الكبرى» الذي استضافته هذا الشهر، والأول الذي تستضيفه مدريد منذ استضافت حلبة «خاراما» سباقات «فورمولا1» من عام 1968 إلى 1981.

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كأس العالم 2026: المنتخب الإنجليزي يستدعي تشالوباه بدلاً من ليفرامينتو

تريفوه تشالوباه (الاتحاد الإنجليزي)
تريفوه تشالوباه (الاتحاد الإنجليزي)
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • كانساس سيتي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

كأس العالم 2026: المنتخب الإنجليزي يستدعي تشالوباه بدلاً من ليفرامينتو

تريفوه تشالوباه (الاتحاد الإنجليزي)
تريفوه تشالوباه (الاتحاد الإنجليزي)

استُبعد تينو ليفرامنتو من قائمة المنتخب الإنجليزي لكرة القدم المشاركة في كأس العالم، وحل محله تريفوه تشالوباه، عشية المباراة الافتتاحية للفريق أمام كرواتيا.

واضطر فريق المدرب توماس توخيل لإجراء تبديل متأخر قبل مواجهة المنتخب الكرواتي، الأربعاء، في المجموعة الثانية عشرة بعدما تعرض مدافع نيوكاسل للإصابة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن ليفرامينتو تدرب مع زملائه في المنتخب أمام وسائل الإعلام في مقر إقامة الفريق بكانساس سيتي يوم الاحد، ولكن ثارت التساؤلات في وقت لاحق من ذات اليوم بعدما انسحب من مهام إعلامية كان يفترض أن يؤديها.

وأكد الاتحاد الإنجليزي حالياً أن ليفرامنتو، 23 عاماً، سيغيب عن كأس العالم بسبب إصابة في ربلة الساق (السمانة)، مما أدى إلى استدعاء تشالوباه.

وذكر بيان للمنتخب الإنجليزي: «تم استدعاء تريفوه تشالوباه لقائمة المنتخب الإنجليزي التي تضم 26 لاعباً بعدما اضطر ليفرامنتو إلى الخروج من القائمة بسبب الإصابة».

وأضاف البيان: «ويجري حالياً اتخاذ الترتيبات اللازمة لسفر مدافع تشيلسي إلى معسكر المنتخب في مدينة كانساس سيتي، في حين سيتوجه باقي أفراد التشكيلة إلى مدينة دالاس بولاية تكساس استعداداً للمباراة الافتتاحية لمنتخب إنجلترا أمام كرواتيا يوم الأربعاء، ضمن دور المجموعات».

وأضاف: «تعرَّض مدافع نيوكاسل ليفرامنتو لإصابة في ربلة السابق خلال المران مساء الأحد».

وأكد البيان: «أظهرت الفحوص الطبية والأشعة التي خضع لها اللاعب يوم الاثنين أنه لن يكون للأسف قادراً على المشاركة مجدداً في مشوار إنجلترا بالبطولة».

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