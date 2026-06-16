عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:54 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

الألماني توبمولر مدرباً جديداً للنس

دينو توبمولر (رويترز)
دينو توبمولر (رويترز)
  • ليل: «الشرق الأوسط»
TT
  • ليل: «الشرق الأوسط»
TT

الألماني توبمولر مدرباً جديداً للنس

دينو توبمولر (رويترز)
دينو توبمولر (رويترز)

عيّن نادي لنس لكرة القدم الألماني دينو توبمولر مدرباً جديداً له بعقد يمتد لعامين، خلفاً لبيار ساج المنتقل إلى كريستال بالاس الإنجليزي، وفق ما أعلن، الثلاثاء، ثاني الدوري الفرنسي في الموسم الماضي.

ويُعرف توبمولر بميله إلى الثقافة الفرنسية، وقد عمل سابقاً مساعداً لمواطنه يوليان ناغلسمان في لايبزيغ (2020 -2021) ثم في بايرن ميونيخ (يوليو/ تموز 2021 - مارس/ آذار 2023). وكانت تجربته الوحيدة مدرباً رئيساً على أعلى المستويات مع آينتراخت فرانكفورت (يوليو 2023 - يناير/ كانون الثاني 2026).

وسيواجه توبمولر (45 عاماً) مهمة صعبة تتمثل في تولي المهمة خلفاً للمدرب الناجح ساج الذي قاد لنس إلى أول لقب له في كأس فرنسا، وإلى المركز الثاني في «ليغ 1» الموسم الماضي.

لكن توبمولر يحمل معه، على وجه الخصوص، خبرته الأوروبية على أكبر المسارح مع آينتراخت فرانكفورت والتي ستفيده كثيراً في قيادة النادي الفرنسي في المسابقة القارية الأم.

قال جان لويس ليكا، المدير الرياضي لنادي لنس، في بيان صحافي: «يمتلك دينو المواصفات التي كنا نبحث عنها».

وأضاف: «هو مدرب خاض 45 مباراة أوروبية، مُلم بدوري أبطال أوروبا، ويتحدث لغاتٍ عدة، من بينها الفرنسية، وله سمعة طيبة في تطوير اللاعبين الشباب (...)، دينو من أنصار خطة الدفاع الثلاثية، ورغبته في لعب كرة قدم هجومية تتوافق تماماً مع أسلوب لعبنا».

ووصف لنس هذا اللاعب السابق في دوري الدرجة الثانية الألماني بأنه «مخطط بارع»، و«مشهور بذكائه التكتيكي ومهاراته الشخصية»... ابن كلاوس توبمولر، اللاعب السابق في سبعينات وثمانينات القرن الماضي (ثلاث مباريات دولية مع المنتخب الألماني) والذي أصبح لاحقاً مدرباً، صقل مهاراته التدريبية في أندية أقل شهرة في ألمانيا ولوكسمبورغ وبلجيكا، ثم تحت قيادة ناغلسمان.

بعد ذلك، أصبح في لايبزيغ ثم في بايرن ميونيخ، «المحاور المفضل للاعبين الفرنسيين»، وفقاً للبيان.

اتخذت مسيرته منحى جديداً عندما عُيّن مدرباً رئيساً لفريق آينتراخت فرانكفورت، فقاده للعودة إلى منصة التتويج في الدوري الألماني في نهاية موسم 2025؛ ليضمن بذلك التأهل لدوري أبطال أوروبا.

مع وصول دينو توبمولر، اختار لنس مدرباً ألمانياً للمرة الأولى في تاريخه، وطوى صفحة الموسم الاستثنائي الذي كُُلّل بالنجاح مع ساج المنتقل إلى كريستال بالاس، الاثنين.

مواضيع
الدوري الفرنسي كرة القدم رياضة فرنسا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«الدوري الفرنسي»: توبمولر يقترب من تدريب «لانس عبد الحميد»

رياضة عالمية الألماني دينو توبمولر يقترب من تدريب لانس الفرنسي (رويترز)

«الدوري الفرنسي»: توبمولر يقترب من تدريب «لانس عبد الحميد»

ذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن الألماني دينو توبمولر يقترب من تولي تدريب فريق لانس الفرنسي.

«الشرق الأوسط» (لانس)
رياضة عالمية سان جيرمان يخوض أولى مواجهات الـ«كلاسيكو» أمام مرسيليا في المرحلة الخامسة (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

الدوري الفرنسي: سان جيرمان يستهل حملة الدفاع عن لقبه باستضافة رين

يستهل باريس سان جيرمان حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الفرنسي لكرة القدم بمواجهة ضيفه رين في أغسطس المقبل، وذلك وفقاً لما أعلنته رابطة «ليغ 1» الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (باريس)
رياضة عالمية ألكسندر دوغو مدرباً للوريان الفرنسي (أ.ب)
رياضة عالمية

ألكسندر دوغو مدرباً جديداً للوريان الفرنسي

أعلن نادي لوريان الفرنسي، الثلاثاء، تعيين ألكسندر دوغو مدرباً جديداً له، خلفاً لأوليفييه بانتالوني.

«الشرق الأوسط» (لوريان)
رياضة عالمية لماذا تتحول الاحتفالات الكروية في فرنسا إلى أعمال شغب؟
رياضة عالمية

لماذا تتحول الاحتفالات الكروية في فرنسا إلى أعمال شغب؟

أعادت الاحتفالات التي رافقت تتويج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا طرح سؤال يتكرر في فرنسا كلما تحقق إنجاز كروي كبير.

شوق الغامدي (الرياض)
رياضة عالمية البلجيكي سيباستيان بوكونيولي أقيل من موناكو (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

موناكو يقيل مدربه بوكونيولي

أعلن موناكو سابع الدوري الفرنسي لكرة القدم مساء الاثنين إنهاء عقد مدربه البلجيكي سيباستيان بوكونيولي.

«الشرق الأوسط» (موناكو)
الرياضة رياضة عالمية

«جائزة إسبانيا» لـ«فورمولا 1»: حلبة مدريد الجديدة ستكون جاهزة رغم العقبات

«حلبة مدريد الجديدة» ستكون جاهزة رغم العقبات (رويترز)
«حلبة مدريد الجديدة» ستكون جاهزة رغم العقبات (رويترز)
  • مدريد: «الشرق الأوسط»
TT
  • مدريد: «الشرق الأوسط»
TT

«جائزة إسبانيا» لـ«فورمولا 1»: حلبة مدريد الجديدة ستكون جاهزة رغم العقبات

«حلبة مدريد الجديدة» ستكون جاهزة رغم العقبات (رويترز)
«حلبة مدريد الجديدة» ستكون جاهزة رغم العقبات (رويترز)

شهدت، الثلاثاء، الحلبة الجديدة لسباق «جائزة إسبانيا الكبرى»، ضمن «بطولة العالم لسباقات فورمولا1» للسيارات، حفلَ افتتاحٍ عاماً مبهراً، وعبر المنظمون عن ثقتهم بأن كل شيء سيكون جاهزاً للسباق الذي سيقام في مدريد خلال سبتمبر (أيلول) المقبل، على الرغم من عدم اكتمال أعمال البناء.

ورفع أكبر علم إسباني في البلاد عند المنعطف الأول، قبل أن يلقي مسؤولو الحكومة ومسؤولو الحلبة كلماتهم، وتحدث كارلوس ساينز؛ سائق فريق «ويليامز»، عن الحماس الذي يشعر به لأنه سيخوض السباق في مسقط رأسه.

وتمتد حلبة «مادرينغ»، التي يبلغ طولها 5.47 كيلومتر، حول مركز المعارض الشهير في شمال شرقي العاصمة، الذي يتميز بسهولة الوصول إليه بواسطة وسائل النقل العام ومطار «باراخاس».

وقال ساينز، «سفير الحلبة» الذي قاد بالفعل سيارة «فورد موستانج جي تي» المخصصة للطرق: «إنها حلبة تحتوي كل شيء: أجزاء سريعة وأخرى بطيئة، وجزء حضري وجزء أكبر انفتاحاً... إنها مختلفة حقاً».

ولا تزال أعمال بناء مرائب ممر الصيانة جارية، ولم تشيَّد بعدُ المدرجات المؤقتة، في حين لا تزال منطقة تجمع الفرق في مرحلة التصميم.

ولكن كارلوس خيمنيز، مدير العمليات في شركة «مادرينغ»، قال إنه ينام بهدوء، على الرغم من ضيق الوقت والعقبات الصعبة.

وأضاف لـ«رويترز»: «نحن في الشهر الـ11 من أعمال البناء، واستغرق الحصول على التراخيص 12 شهراً. الآن أُنجزَ الجزء الأصعب. تم الانتهاء من الحلبة في الجنوب... وفي الشمال... سيتم الانتهاء من قطعة الأرض في غضون 3 أسابيع».

لا تزال أعمال بناء مرائب ممر الصيانة جارية (رويترز)

وتابع: «ما سنبدأه، ربما في غضون أسبوعين، هو تشييد الهياكل المؤقتة والمدرجات ومرافق الضيافة».

وأكد أن بناء هذه العناصر سيستغرق نحو شهر ونصف الشهر، لكن ارتفاع درجات الحرارة في شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) المقبلين قد يجبر العمال على التوقف عن العمل عندما تصل درجات الحرارة إلى ذروتها.

وأوضح: «قد يحتاج العمال إلى العمل خلال الليل. لذا؛ فقد خصصنا وقتاً احتياطياً، ويمكنهم العمل في نوبات ليلية؛ لأن ترخيص البناء يسمح لنا بالعمل على مدار 24 ساعة».

وأجرى «الاتحاد الدولي للسيارات» زيارتين تفقديتين، ومن المقرر إجراء الزيارة الثالثة الأخيرة في منتصف أغسطس المقبل؛ إذ سيُرَشّ المضمار بالماء لتحسين التماسك.

وستكون منطقة المشجعين جاهزة بحلول أواخر أغسطس المقبل، وستختبر سيارات «فورمولا3» الحلبة.

وسيتم الانتهاء من الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالحلبة، بما في ذلك لوحات الإضاءة وإضاءة النفق؛ إذ ستمرّ الحلبة تحت طريق سريعة تقسّم المنطقة نصفين، وذلك في يوليو المقبل.

وسيكون الموعد النهائي هو 30 أغسطس المقبل؛ إذ سيفتش مجلس المدينة المنشأة.

ويأتي السباق، الذي يعدّ ثاني سباقات إسبانيا، بعد سباق «جائزة برشلونة - كتالونيا الكبرى» الذي استضافته هذا الشهر، والأول الذي تستضيفه مدريد منذ استضافت حلبة «خاراما» سباقات «فورمولا1» من عام 1968 إلى 1981.

مواضيع
الرياضة الفورمولا 1 رياضة سباق السيارات إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

كأس العالم 2026: المنتخب الإنجليزي يستدعي تشالوباه بدلاً من ليفرامينتو

تريفوه تشالوباه (الاتحاد الإنجليزي)
تريفوه تشالوباه (الاتحاد الإنجليزي)
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

كأس العالم 2026: المنتخب الإنجليزي يستدعي تشالوباه بدلاً من ليفرامينتو

تريفوه تشالوباه (الاتحاد الإنجليزي)
تريفوه تشالوباه (الاتحاد الإنجليزي)

استُبعد تينو ليفرامنتو من قائمة المنتخب الإنجليزي لكرة القدم المشاركة في كأس العالم، وحل محله تريفوه تشالوباه، عشية المباراة الافتتاحية للفريق أمام كرواتيا.

واضطر فريق المدرب توماس توخيل لإجراء تبديل متأخر قبل مواجهة المنتخب الكرواتي، الأربعاء، في المجموعة الثانية عشرة بعدما تعرض مدافع نيوكاسل للإصابة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن ليفرامينتو تدرب مع زملائه في المنتخب أمام وسائل الإعلام في مقر إقامة الفريق بكانساس سيتي يوم الاحد، ولكن ثارت التساؤلات في وقت لاحق من ذات اليوم بعدما انسحب من مهام إعلامية كان يفترض أن يؤديها.

وأكد الاتحاد الإنجليزي حالياً أن ليفرامنتو، 23 عاماً، سيغيب عن كأس العالم بسبب إصابة في ربلة الساق (السمانة)، مما أدى إلى استدعاء تشالوباه.

وذكر بيان للمنتخب الإنجليزي: «تم استدعاء تريفوه تشالوباه لقائمة المنتخب الإنجليزي التي تضم 26 لاعباً بعدما اضطر ليفرامنتو إلى الخروج من القائمة بسبب الإصابة».

وأضاف البيان: «ويجري حالياً اتخاذ الترتيبات اللازمة لسفر مدافع تشيلسي إلى معسكر المنتخب في مدينة كانساس سيتي، في حين سيتوجه باقي أفراد التشكيلة إلى مدينة دالاس بولاية تكساس استعداداً للمباراة الافتتاحية لمنتخب إنجلترا أمام كرواتيا يوم الأربعاء، ضمن دور المجموعات».

وأضاف: «تعرَّض مدافع نيوكاسل ليفرامنتو لإصابة في ربلة السابق خلال المران مساء الأحد».

وأكد البيان: «أظهرت الفحوص الطبية والأشعة التي خضع لها اللاعب يوم الاثنين أنه لن يكون للأسف قادراً على المشاركة مجدداً في مشوار إنجلترا بالبطولة».

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

دورة برلين: إيفا ليز تتأهل لدور الـ16

إيفا ليز (إ.ب.)
إيفا ليز (إ.ب.)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

دورة برلين: إيفا ليز تتأهل لدور الـ16

إيفا ليز (إ.ب.)
إيفا ليز (إ.ب.)

تأهلت الألمانية إيفا ليز إلى دور الـ16 بدورة برلين المفتوحة للتنس، التي تقام على الملاعب العشبية، الثلاثاء، قبل ساعات من دخول أسطورة التنس الأميركية سيرينا وليامز إلى الملعب.

ليز تأهلت قبل ساعات من دخول اسطورة التنس الأميركية سيرينا وليامز إلى الملعب (أ.ف.ب)

وفي ملعب شتيفي غراف، تغلبت ليز على البولندية ماجدلينا فريخ 7 -6 (9 -7) و6- 3.

يذكر أن ليز هي اللاعبة الألمانية الوحيدة الموجودة في الدور الرئيسي من منافسات البطولة، التي تبلغ قيمة جوائزها 1.2 مليون يورو (1.4 مليون دولار).

ماجدلينا فريخ (رويترز)

وفي بقية المباريات، فازت الأميركية ماديسون كيز على الصينية شينيو وانغ 7- 6 (6 -3) و6- 1، وليندا نوسكوفا على ريناتا زارزوا 6 -1 و6 -4، وكارولينا موتشوفا على شواي تشانغ 6- 1 و6- 3.

ليز هي اللاعبة الألمانية الوحيدة الموجودة في الدور الرئيسي (أ.ف.ب)

وفي وقت لاحق من الثلاثاء، ستظهر وليامز (44 عاماً) في ثاني مبارياتها بعد عودتها للرياضة بجانب كارولينا موتشوفا. وسيلتقي الزوجي مع الزوجي المكون من المكسيكية جويليانا أولموس، والنيوزيلندية إرين روتليف.

مواضيع
الرياضة تنس ألمانيا