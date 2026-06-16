بوكايو ساكا: إنجلترا جاهزة للفوز بلقب المونديال

رأى بوكايو ساكا، المُتوَّج هذا الموسم بلقب الدوري الممتاز مع آرسنال، أنَّ منتخب بلاده، إنجلترا، جاهز لمحاولة الفوز بكأس العالم المُقامة بنسختها الـ23 في أميركا الشمالية، لأنَّه يملك «الموهبة، والشغف والثقة» لفعل ذلك.

وكان جناح آرسنال ضمن تشكيلة إنجلترا والمدرب غاريث ساوثغيت حين سقط «الأسود الثلاثة» في نهائي النسختين الأخيرتين من كأس أوروبا أمام إيطاليا وإسبانيا توالياً، إضافة إلى وصولهم لربع نهائي مونديال قطر 2022.

وجاء ذلك بعد بلوغ نصف نهائي مونديال روسيا 2018.

وسُئل ساكا في مقرِّ تدريب إنجلترا في كانساس سيتي، الاثنين، عن الدروس التي يمكن للمنتخب استخلاصها من البطولات الأخيرة قبل مباراته الافتتاحية ضد كرواتيا.

وقال اللاعب البالغ 24 عاماً: «أعتقد أنَّ كل بطولة كانت تحمل درساً مختلفاً، لا سيما الوصول إلى نهائيَّين»، مضيفاً: «أعتقد أنَّ الأمر يتعلق في المقام الأول بالإيمان. عندما أنظر إلى الفريق أرى الموهبة التي نملكها، والشغف، والثقة».

وأضاف: «لدينا قادة حقيقيون. مع الإيمان أعتقد أننا نستطيع أن نخطو الخطوة التالية»، والفوز باللقب الثاني فقط في تاريخ الإنجليز بعد الذي أحرزوه في مونديال 1966 على أرضهم.

وتابع: «أنا متحمس. أعتقد أنَّ جميع اللاعبين في حالة معنوية جيدة. الأجواء في المعسكر إيجابية. نحن نتطلع بفارغ الصبر لبدء المباراة الأولى وانطلاق بطولتنا».

وقال ساكا إنَّ تتويج آرسنال بلقب الدوري الممتاز كان دفعةً كبيرةً، مضيفاً: «بالنسبة لي وللاعبين الآخرين من آرسنال، لدينا الثقة والحرية في مقاربة كأس العالم. أعتقد أنَّ ذلك سيساعدنا بالتأكيد».

وقال المدرب الألماني لإنجلترا توماس توخيل، الأسبوع الماضي، إنَّه يجب إدارة ساكا بعناية بعد معاناته من إصابة في وتر أخيل في نهاية الموسم المحلي.

لكن المهاجم الذي عاد للمشارَكة في ختام الموسم، أكد أنه «جاهز للانطلاق» قبل مباراة الأربعاء ضد كرواتيا في أرلينغتون بولاية تكساس.

ويواجه المنتخب الإنجليزي أيضاً غانا وبنما ضمن منافسات المجموعة الـ12.