مدرب بلجيكا: عانينا أمام مصر

شدَّد مدرب المنتخب البلجيكي، رودي غارسيا، على صعوبة المواجهة مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم، مشيراً إلى أنَّ منتخب «الفراعنة» ضاعف من معاناة فريقه خلال اللقاء.

وقال المدرب الفرنسي، في تصريحات إعلامية عقب المباراة، إنَّ فريقه واجه اختباراً صعباً أمام منتخب يتميَّز بالقتالية والشراسة، موضحاً أنَّ منتخب مصر نجح في تسجيل هدف التَّقدُّم، ودافع بشكل جيد، معتمداً على الهجمات المرتدة التي عقَّدت مهمة لاعبيه في العودة في النتيجة.

وأوضح غارسيا أنَّ أسلوب لعب «الفراعنة» خلق متاعب جمة للاعبيه لتنتهي المواجهة بتعادل عدّه أفضل من الخسارة أمام المنافس المباشر في المجموعة، وفقاً لتصريحاته.

ونوه مدرب المنتخب الملقب بـ«الشياطين الحمر» بمستوى المهاجم المخضرم روميلو لوكاكو، الذي أسهم في هدف التعادل، وزاد من حدة ضغط الهجوم البلجيكي بفضل لياقته والخطورة التي يُشكِّلها داخل منطقة الجزاء.

وأشار غارسيا إلى أنَّ المنتخب البلجيكي كان يدرك أهمية المباراة بوصفها مواجهةً أمام منافسه المباشر على التأهل، مضيفاً: «لم نحقِّق الفوز، لكننا لم نخسر أيضاً».

كما أشار إلى أنَّ الظروف المناخية زادت من صعوبة المهمة، موضحاً أنَّ اللعب في منتصف النهار، وعلى أرضية صلبة، وفي ظلِّ حرارة مرتفعة كلها أمور تطلبتْ من لاعبيه بذل مجهود بدني أكبر طوال فترات اللقاء.

ويلتقي المنتخب المصري نظيره النيوزيلندي في الجولة الثانية للمجموعة، التي تشهد مواجهة أخرى بين إيران وبلجيكا.