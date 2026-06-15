رئيسة المكسيك تنتقد ارتفاع أسعار تذاكر المونديال... وتصفها بـ«التجارة»

طالبت رئيسة المكسيك، كلاوديا شينباوم، الاتحاد الدولي لكرة القدم بإعادة النظر في أسعار تذاكر مباريات كأس العالم 2026، في ظل الشكوى من ارتفاع أسعارها بالنسبة لغالبية الشعب المكسيكي.

وقالت شينباوم للصحافيين إن كرة القدم يجب أن تكون أكثر من مجرد عمل تجاري.

ولم يرد «فيفا» بشكل رسمي على هذه المطالب، علماً بأن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم دافع الأسبوع الماضي عن ارتفاع أسعار التذاكر، قائلاً إنها تناسب سوق أميركا الشمالية.

وفي وقت سابق من هذا العام، تم طرح تذاكر المباريات للدول الثلاث المستضيفة لمونديال 2026 بما فيها المكسيك بأسعار تتراوح بين 140 و8680 دولاراً.

ووسط انخفاض بعض أسعار تذاكر المباريات، ارتفعت فئة أخرى من التذاكر بشكل كبير، ووصل سعر التذكرة في المباراة النهائية إلى 32970 دولاراً.

وارتفعت أسعار التذاكر مع إعادة البيع، ففي أبريل (نيسان)، عرضت منصة إعادة البيع التابعة لـ«فيفا» أربع تذاكر للمباراة النهائية بسعر يقترب من 3.‏2 مليون دولار للتذكرة الواحدة.

ووسط هذه الأزمة كانت المدرجات خاوية في بعض المباريات التي أقيمت في مدن مثل جوادالاخارا، وبرر «فيفا» ذلك بسبب لجوء المشجعين لمتابعة المباريات من الممرات.