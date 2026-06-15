«مونديال 2026»: انتقادات حادة لإبراهيموفيتش بسبب غيابه عن مباراة السويد

تعرض أسطورة كرة القدم السويدية، زلاتان إبراهيموفيتش، لانتقادات حادة بسبب حضوره بطولة فن القتال المختلط (يو إف سي) في البيت الأبيض بدلاً من مباراة منتخب بلاده الأولى في كأس العالم.

وحقق المنتخب السويدي فوزاً كبيراً على تونس بنتيجة 1/5 في مونتيري المكسيكية، صباح الاثنين، لكن النجم المعتزل إبراهيموفيتش، الهداف التاريخي للمنتخب، كان منشغلاً بحدث آخر، فقد احتفل الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعيد ميلاده الثمانين في بطولة فنون القتال المختلطة التي أقيمت في حديقة البيت الأبيض.

وكتبت صحيفة «إكسبريسن» السويدية: «زلاتان يتجاهل السويد ويحضر بطولة (يو إف سي)».

ونقل عن لاعب الوسط السابق غاسبر كارلستروم قوله: «كان عليه أن يعطي الأولوية لمباراتنا».

وكان إبراهيموفيتش، المولود في مالمو السويدية والبالغ من العمر 44 عاماً، قد أثار جدلاً في السويد بخصوص كأس العالم هذه، فوالده من البوسنة والهرسك ووالدته من كرواتيا، وقد أشار إلى أنه يشجع منتخبات البلقان بالإضافة إلى السويد.

وقال إبراهيموفيتش: «أنا أعرف الشعب البوسني، هم شعب فخور للغاية، لدي بعض الجذور في كرواتيا أيضاً، لذلك أنا أشجعهم في تلك البطولة أيضاً».