ساري يتولى تدريب أتالانتا بعد رحيله عن لاتسيو

أعلن أتالانتا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الاثنين، تعيين ماوريتسيو ساري مدرباً جديداً للفريق، خلفاً لرافاييلي بالادينو الذي انتهت مدة عمله القصيرة، الأسبوع الماضي.

ويعود المدرب المخضرم إلى التدريب بعد أسابيع قليلة من توصله إلى اتفاق لإنهاء عقده مع لاتسيو، غريم أتلانتا في الدوري، بعد موسم صعب.

ويواجه ساري (67 عاماً) مهمة فورية لإعادة رسم ملامح تشكيلة أتالانتا التي عانت لمجاراة المستويات العالية التي تحققت خلال فترة جيان بييرو غاسبريني التاريخية التي استمرت 9 سنوات. وأنهى الفريق الموسم في المركز السابع بالدوري الإيطالي، ليفشل في تأمين التأهل إلى المسابقات القارية الكبرى في الموسم المقبل.

وظهرت نقاط ضعف الفريق بشكل أكبر على الساحة القارية، حيث انتهى مشواره في دوري أبطال أوروبا في دور 16.

وتجرع فريق بيرغامو خسارة ثقيلة 10-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب أمام بايرن ميونيخ، وهي النتيجة التي حسمت في النهاية مصير بالادينو بعد أقل من 7 أشهر على توليه المنصب.