«مونديال 2026»: التاريخ يلوّح لميسي الذي لا يشيخ

كان بإمكان ليونيل ميسي أن يختتم مسيرته في كأس العالم بأفضل نهاية ممكنة عام 2022، لكنه عاد وهو على وشك أن يشارك في 6 نسخ قياسية من البطولة.

المهاجم الأرجنتيني المخضرم؛ الذي يقترب من خوض مباراته الدولية رقم 200، كان أكد قبل 4 سنوات أن «مونديال قطر» سيكون الأخير في مسيرته الحافلة.

أظهر سحره الفريد في الدولة الخليجية، حيث قاد منتخب بلاده إلى التتويج باللقب مسجلاً 4 أهداف، بينها هدفان في النهائي المثير أمام فرنسا.

وقال ميسي بعد ذلك التتويج الذي بدا كأنه ذروة مسيرته: «من الواضح أني أردت أن أنهي مسيرتي بهذه الطريقة. لا يمكنني أن أطلب أكثر من ذلك».

لكن المهاجم القصير القامة؛ الذي سيبلغ 39 عاماً في وقت لاحق من هذا الشهر، أقرّ بأنه يود الاستمرار قليلاً بصفته بطلاً للعالم. وفي نهاية المطاف، واصل اللعب غير قادر على مقاومة إغراء أكبر مسرح كروي في العالم، وتصدر الشهر الماضي قائمة ليونيل سكالوني المكونة من 26 لاعباً.

ولا يزال ميسي نجم الأرجنتين الأبرز، بينما يسعى المنتخب الفائز باللقب 3 مرات إلى أن يصبح أول بلد يحتفظ بكأس العالم منذ البرازيل عام 1962.

وقال بعد الفوز الودي على آيسلندا 3 - 0 في ألاباما الأميركية الأسبوع الماضي: «لقد كنت أستمتع منذ البداية. أنا سعيد. أستمتع بكل لحظة، ومتحمس كما كنت دائماً».

وكان نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي السابق متحفظاً بشأن إمكانية مشاركته في «نسخة 2026» التي تقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وكان قال: «كانت هناك شكوك بسبب ما قلته في كأس العالم السابقة؛ إذ اعتقدت أن من الصعب بالنسبة إليّ أن أشارك مرة أخرى بسبب عدد السنوات التي يجب أن تمر».

وأضاف: «لكني بدأت أشعر بأني بحالة جيدة، وكنت أتعامل مع الأمور يوماً بيوم، كما كنت أقول. أتيحت لي الفرصة للعب؛ لاستعادة إيقاعي، للحصول على دقائق، لمواصلة الشعور الجيد، وكل شيء حدث بشكل طبيعي».

ومن الواضح أن ميسي لم يعد اللاعب الذي كان عليه سابقاً، بعدما غادر أوروبا إلى الولايات المتحدة عام 2023 إثر فترة مخيبة استمرت موسمين مع سان جيرمان.

واللعب في الدوري الأميركي لكرة القدم مع إنتر ميامي يعني أنه لم يعد ينافس أسبوعياً على أعلى مستوى. لكن أداءه كان لافتاً؛ إذ سجل 13 هدفاً في 16 مباراة عام 2026 بعدما ساعد فريقه على إحراز لقب الدوري لأول مرة في تاريخه خلال الموسم الماضي.

وأثيرت مخاوف بشأن لياقته بعد أن استُبدل به في فوز ميامي على فيلادلفيا 6 - 4 الشهر الماضي؛ بسبب إصابة في العضلة الخلفية، إلا إنه بدد تلك المخاوف بمشاركة لمدة 20 دقيقة مع الأرجنتين أمام آيسلندا، حيث سجل من ركلة جزاء بعد دخوله مباشرة.

وكان المتوج بـ«الكرة الذهبية» 8 مرات أضاف ألقاباً جديدة مع الأرجنتين منذ كأس العالم الأخيرة؛ إذ قاد المنتخب إلى الفوز بـ«كوبا أميركا» في الولايات المتحدة عام 2024. كما كان هداف تصفيات كأس العالم في أميركا الجنوبية.

وقال مؤخراً: «أحب لعب كرة القدم، وسأستمر في ذلك حتى لا أستطيع أكثر من ذلك».

وخاض ميسي أول مباراة له في كأس العالم مراهقاً عام 2006 بألمانيا، قبل أن يقود الأرجنتين لاحقاً إلى نهائي 2014 في البرازيل، عندما خسرت في الوقت الإضافي أمام ألمانيا 0 - 1.

ومن المتوقع أن يصبح هدافُ الأرجنتين التاريخي ثالثَ لاعب يصل إلى 200 مباراة دولية بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو والكويتي بدر المطوع، إذا شارك كما هو متوقع أمام الجزائر في كانساس سيتي بالولايات المتحدة الثلاثاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة العاشرة.

كما يستعد رونالدو؛ المنافس الأكبر لميسي طيلة مسيرته، للمشاركة أيضاً في كأس عالم سادسة.

وقال مواطنه مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني خوليان ألفاريز لموقع «الاتحاد الدولي لكر القدم (فيفا)»: «نحن جميعا ندرك تماماً أن هذه قد تكون آخر كأس عالم لليو؛ نظراً إلى عمره، لكن القرار يعود إليه في النهاية».

وأضاف: «ستكون بالتأكيد كأس عالم مميزة، ولا أعني فقط بالنسبة إلينا؛ نحن زملاءه والشعب الأرجنتيني فقط، بل لكل من يشاهده ويتابعه، بالنظر إلى أنه أفضل لاعب في التاريخ. لقد كان له تأثير هائل في كل أنحاء العالم».