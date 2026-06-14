مونتيلا: أمامنا متسع من الوقت للتعافي من الهزيمة من أستراليا

أعرب فينشنزو مونتيلا مدرب منتخب تركيا عن أسفه لبداية فريقه البطيئة في كأس العالم لكرة القدم، لكنه أشار إلى أن الوقت لا يزال متاحاً للتعافي من الهزيمة 2-صفر أمام أستراليا في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الرابعة اليوم الأحد.

وفي عودتها لكأس العالم لأول مرة منذ 2002، استحوذت تركيا على الكرة وحاصرت منطقة جزاء أستراليا لكنها لم تتمكن من اختراق الجدار الدفاعي الصلب لأستراليا.

وقال المدرب الإيطالي: «نشعر بحزن شديد. ندرك أنه لا يزال هناك متسع من الوقت للتعافي في مرحلة المجموعات. نحن نعلم أن الفريق كان بطيئاً بعض الشيء في البداية».

وكافحت تركيا لمجاراة أستراليا بدنياً فيما تفوق الفريق الآسيوي على منافسه في الالتحامات وضربات الرأس إثر التمريرات العرضية والركلات الركنية.

وقال مونتيلا: «إنهم طوال القامة، لذلك يكون الأمر صعباً جداً في بعض الأحيان».

وسنحت لأستراليا فرص قليلة لكنها شكلت خطورة من الهجمات المرتدة، إذ كانت تركيا تسارع لإعادة لاعبيها من مراكز الهجوم، الأمر الذي تسبب في قلق مونتيلا.

وتتفوق تركيا على منافسها المقبل باراغواي بفارق الأهداف فقط، وتحتاج للفوز في سان فرانسيسكو يوم الجمعة المقبل للحفاظ على آمالها في بلوغ مرحلة خروج المغلوب. وفي حين أثارت تصريحات هاكان تشالهان أوغلو قائد تركيا قبل المباراة عن أن منتخب بلاده أكثر موهبة من أستراليا بعض الاستياء، إلا أن مونتيلا كان متسامحاً عقب الهزيمة.

وقال المدرب الإيطالي: «كانت أستراليا جيدة للغاية خلال المباراة».