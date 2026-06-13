إيبانيز الأهلي ظهيراً أمام المغرب... وأنشيلوتي يفاجئ الجميع بـ«تياغو»

اتخذ مدرب البرازيل كارلو أنشيلوتي قراراً مفاجئاً باختيار المهاجم إيغور تياغو بدلاً من ماتيوس كونيا للعب أساسياً في مباراة الفريق الافتتاحية ضمن المجموعة الثالثة من كأس العالم لكرة القدم أمام المغرب، السبت.
وتضم التشكيلة الأساسية للمنتخب البرازيلي المهاجم إيغور تياغو الذي سيخوض أول مباراة له في كأس العالم إلى جانب فينيسيوس جونيور ورافينيا.
وفي الموسم الماضي، كان مهاجم برنتفورد أول برازيلي يسجل أكثر من 20 هدفاً في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسيبدأ روجر إيبانيز ودوغلاس سانتوس كظهيرين مع ماركينيوس وغابرييل ماغالهايس في قلب الدفاع.
ويغيب نيمار عن المباراة بسبب تعافيه من إصابة في ربلة الساق.
واختار مدرب المغرب محمد وهبي لاعب الوسط بلال الخنوس أساسياً بدلا من المصاب عبد الصمد الزلزولي.
* تقع البرازيل والمغرب ضمن المجموعة الثالثة مع اسكوتلندا وهايتي.
وضمت تشكيلة البرازيل «أليسون وروجر إيبانيز وماركينيوس وغابرييل ماغالهايس ودوغلاس سانتوس وكاسيميرو وبرونو غيمارايش ولوكاس باكيتا ورافينيا وفينيسيوس جونيور وإيغور تياغو. بينما ضمت تشكيلة المغرب «ياسين بونو وأشرف حكيمي وعيسى ديوب وشادي رياض ونصير مزراوي وأيوب بوعدي وعز الدين أوناحي وإسماعيل صابيري وبلال الخنوس ونائل العيناوي وإبراهيم دياز».