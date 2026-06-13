أبو ندى حارس قطر يذرف الدموع... ويهدي الجائزة لوالدته

ذرف محمود أبو ندى، حارس مرمى منتخب قطر، الدموع بعد الفوز بجائزة رجل مباراة سويسرا، التي انتهت بتعادل الفريقين 1 - 1، مساء السبت، في افتتاح مشوارهما ببطولة كأس العالم 2026.

وفاز أبو ندى بجائزة رجل المباراة بفضل تصديه لـ6 محاولات أمام لاعبي سويسرا، ليساهم في تعادل ثمين للعنابي، الذي حصد أول نقطة في تاريخ مشاركته في كأس العالم بعد 3 هزائم أمام إكوادور وهولندا والسنغال عندما استضاف مونديال 2022.

وقال حارس مرمى قطر، في تصريحات نقلتها قناة «بي إن سبورتس» عقب تسلمه الجائزة: «أشكر اللاعبين والجهاز الفني، لقد قدمنا مباراة كبيرة بعد ظروف صعبة وموسم طويل وشاق للغاية».

وأضاف، وهو يقاوم دموعه: «أهدي هذا الإنجاز إلى والدتي، وبإذن الله سنواصل مشوارنا في البطولة، ونحاول التأهل للدور الثاني».

وختم محمود أبو ندى: «لا توجد مباراة سهلة أو صعبة، سنتمسك بفرصنا في التأهل، والقادم أفضل».

وفي الجولة الثانية، سيلعب منتخب قطر ضد كندا، منظم البطولة بالاشتراك مع الولايات المتحدة والمكسيك، الذي بدأ مشواره بالتعادل مع البوسنة والهرسك بنتيجة 1 - 1 أيضاً، لتتساوى المنتخبات الأربعة بنقطة واحدة.