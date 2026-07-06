هالاند يتساوى مع ميسي ومبابي في صراع «الحذاء الذهبي» للمونديال

لعب إرلينغ هالاند نجم منتخب النرويج دور البطولة في تأهل فريقه لدور الثمانية لكأس العالم بالفوز على البرازيل بنتيجة 2 – 1، مساء الأحد.

سجل هالاند هدفي منتخب بلاده في الدقيقتين 79 و90 ليحسم أحفاد الفايكينغ تأهلهم في انتظار الفائز من مواجهة المكسيك ضد إنجلترا.

ورفع هالاند رصيده إلى 7 أهداف في أول مشاركة مونديالية له، ليتساوى مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي في صدارة هدافي النسخة الحالية.

وذكرت شبكة سوفا سكور أنه لأول مرة منذ مونديال 1958 بالسويد، يسجل ثلاثة لاعبين أكثر من 5 أهداف في نسخة واحدة لكأس العالم، وأضافت شبكة أوبتا أنه لأول مرة في تاريخ كأس العالم يسجل 3 لاعبين مختلفين 7 أهداف على الأقل في نسخة واحدة.

ويستعد ميسي لمواجهة مرتقبة بين مصر والأرجنتين، مساء الثلاثاء، بينما تلتقي فرنسا مع المغرب في دور الثمانية بمواجهة مكررة من الدور قبل النهائي لمونديال 2022 في قطر.

وواصل نجم مانشستر سيتي هوايته في هز شباك المنافسين في آخر 14 مباراة رسمية لمنتخب بلاده، علماً بأنه كان هداف التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم بتسجيله 16 هدفاً.

وكان هالاند أيضاً النجم الأول في مشوار منتخب بلاده بكأس العالم، حيث سجل هدفين أمام العراق ومثلهما أمام السنغال في دور المجموعات قبل أن يضيف 3 أهداف في الأدوار الإقصائية بواقع هدف أمام كوت ديفوار في دور الـ32 وثنائية أمام البرازيل في دور الـ16.

وبعد إقصاء البرازيل، واصل إرلينج هالاند معدله التهديفي الخارق بقميص منتخب بلاده بوصوله إلى 62 هدفاً في 54 مباراة دولية.