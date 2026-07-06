برونو لاج يصل إلى الرياض تمهيداً للتوقيع مع الدرعية

وصل المدرب البرتغالي برونو لاج إلى مدينة الرياض، استعداداً لتوقيع عقده لتدريب نادي الدرعية، وذلك وفقاً لمصادر «الشرق الأوسط».

ويُعد لاج، البالغ من العمر 50 عاماً، من أبرز المدربين البرتغاليين خلال السنوات الأخيرة. وبدأ مسيرته التدريبية عام 1997 في أكاديميات فيتوريا دي سيتوبال، قبل أن يتنقل بين عدة محطات كمدرب مساعد، وصولاً إلى تدريب فريق بنفيكا الرديف.

وعلى صعيد مسيرته التدريبية، أشرف لاج على 208 مباريات في مختلف المحطات التي عمل بها، حقق خلالها 120 انتصاراً مقابل 37 تعادلاً و51 خسارة، بنسبة فوز بلغت 57.7 في المائة، وبمعدل 1.92 نقطة في المباراة الواحدة.

وكشفت مصادر خاصة عن اتفاق كامل بين المدرب البرتغالي والمدير الرياضي دوغي فريدمان حول الصفقات الأجنبية والمحلية التي يجب إبرامها، حيث انطلق الدرعية في محاولة لحسم الصفقات الرئيسية قبل انطلاق المعسكر الخارجي.