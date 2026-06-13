استقبال حافل لمنتخب إنجلترا في كانساس سيتي

تبادل نجم منتخب إنجلترا هاري كين وتوماس توخيل مدرب الفريق التحية مع الجماهير التي انتظرت وصول المنتخب الإنجليزي إلى مقر إقامته المؤقت في كانساس سيتي، استعداداً لمنافسات كأس العالم.

ويبقى منتخب إنجلترا وصيف بطل أوروبا في آخر نسختين من أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم هذا الصيف، واستعد للمنافسة على لقب مونديال 2026 بمعسكر امتد في الولايات المتحدة منذ بداية يونيو (حزيران) الحالي.

وغادر المنتخب الإنجليزي معسكره التدريبي في فلوريدا، صباح السبت، متوجهاً في رحلة جوية إلى كانساس سيتي، ساعياً للبقاء بها في الأسابيع الخمسة المقبلة.

وكان هناك نحو 200 شخص كانوا في استقبال المنتخب الإنجليزي لدى وصوله إلى فندق إقامته بعد ظهر السبت «بالتوقيت المحلي».

وكانت هناك لافتات على طول الطريق المؤدي إلى الفندق مكتوب عليها «حظ سعيد لمنتخب إنجلترا»، إضافة إلى قلب يحمل الأحرف الأولى من اسم المدينة، إضافة إلى كلمات أخرى للترحيب، وشعار الأسود الثلاثة المميز للمنتخب الإنجليزي.

كما ارتدت الجماهير المنتظرة قمصان المنتخب الإنجليزي إضافة إلى رفع قمصان أندية مثل مانشستر سيتي وآرسنال وإيفرتون، بينما حاول مشجع لفت انتباه جود بيلينغهام برفع قميص نادي ريال مدريد الإسباني.

ووقّع نجوم إنجلترا هاري كين ومورغان روجرز وجوردان هندرسون على الأوتوغرافات وسط ترحيب كبير من الجماهير الإنجليزية وسكان المدينة.

ويبدأ منتخب إنجلترا مشواره بمواجهة كرواتيا، الأربعاء، قبل أن يلعب ضد غانا وبنما ضمن منافسات المجموعة الثانية عشرة.

حصل المنتخب الإنجليزي على راحة سلبية ليوم ونصف يوم بعد مباراة ودية قصيرة من دون جماهير فاز خلالها على ميامي إف سي بنتيجة 6 - 0، الخميس.

وقبلها اكتسح منتخب إنجلترا نظيره كوستاريكا بنتيجة 3 - 0 في مباراة ودية، الأربعاء، تأجلت لفترة بسبب عاصفة رعدية وسط أجواء حارة، وقبلها فاز على نيوزيلندا 1 - 0 في ودية أخرى، السبت، في تامبا.