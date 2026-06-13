قطر «المونديالية»... رأسية خيالية ونقطة «تاريخية»

خطف المنتخب القطري تعادلاً ثميناً في الدقائق الأخيرة مع نظيره السويسري 1 - 1، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بكأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

وحصل المنتخب القطري على أول نقطة له في تاريخه بكأس العالم في مشاركته الثانية بالمونديال، وذلك بعدما خسر المباريات الثلاث في نسخة عام 2022 في قطر.

جماهير قطرية تحتفل بالهدف الثمين (رويترز)

وتقدم المنتخب السويسري في الدقيقة 17 عن طريق بريل إيمبولو من ضربة جزاء، ثم أدرك منتخب قطر التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عن طريق بو علام خوخي.

من المواجهة التي جمعت قطر وسويسرا (إ.ب.أ)

وسيلعب المنتخب القطري في المباراة المقبلة مع نظيره الكندي، يوم الجمعة المقبل، بينما سيلعب المنتخب السويسري مع نظيره البوسني، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية.