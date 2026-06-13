«دورة كوينز»: رادوكانو تضرب موعداً مع فيكيتش في النهائي

ستكون البريطانية إيما رادوكانو أمام فرصة الفوز بلقبها الثاني بعد الذي أحرزته عام 2021 في بطولة فلاشينغ ميدوز، ببلوغها نهائي دورة كوينز لكرة المضرب (500 نقطة) أمام جمهورها بعد تغلبها، السبت، على الأميركية إيفا يوفيتش 6 - 2 و6 - 2.

وستخوض ابنة الـ23 عاماً النهائي الثاني لها هذا العام (خسرت في فبراير «شباط» أمام الرومانية سورانا كيرستيا في دورة ترانسيلفانيا) والثالث فقط في مسيرتها، على أمل الفوز بلقبها الثاني بعد الذي أحرزته في 2021 على ملاعب فلاشينغ ميدوز حين تغلبت على الكندية ليلى فرنانديز.

وتلتقي المصنفة الـ42 عالمياً في نهائي الأحد مع الكرواتية دونا فيكيتش، المصنفة الـ76 التي تغلبت بدورها على البريطانية الأخرى كايتي بولتر الثالثة والسبعين 6 - 1 و6 - 3.

واحتاجت فيكيتش إلى ساعة و6 دقائق كي تحجز بطاقتها في النهائي الأول لها في دورات الـ500 نقطة، بعدما سيطرت تماماً على المجموعة الأولى قبل أن يتحس أداء منافستها بعض الشيء في الثانية.

وتأثرت بولتر بالإرهاق الناجم عن خوضها مباراتين، الجمعة، إحداهما في ربع النهائي أمام المصنفة ثانية عالمياً الكازاخية إيلينا ريباكينا.