«دورة كوينز»: رادوكانو إلى نصف النهائي

تأهلت البريطانية إيما رادوكانو إلى الدور قبل النهائي من بطولة «كوينز» للتنس للسيدات، السبت، بعد فوزها على الروسية كاميلا راخيموفا، بنتيجة 6- 3 و7- 5، في مباراة توقفت لفترة وجيزة بسبب مرور استعراض جوي، احتفالاً بعيد ميلاد ملك المملكة المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن الأمطار تسببت في إرباك النسخة الثانية من البطولة المقامة في لندن، ما أدى إلى تأجيل مباراة رادوكانو المصنفة الإنجليزية الأولى في دور الثمانية، أمام اللاعبة الأوزبكية المصنفة 78 عالمياً، من الجمعة إلى السبت.

وكانت اللاعبة البالغة من العمر 23 عاماً قد غابت عن الملاعب لمدة شهرين ونصف شهر، في وقت سابق من الموسم، بسبب مرض أعقب إصابة فيروسية، ولكنها نجحت في التعافي من خيبة خروجها المبكر من الدور الأول لبطولة فرنسا المفتوحة، لتعادل أفضل نتيجة لها على الملاعب العشبية في بطولات الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات.

وستواجه البطلة السابقة لبطولة أميركا المفتوحة اللاعبة إيفا يوفيتش، في الدور قبل النهائي، بينما تلعب البريطانية كاتي بولتر حالياً مع الكرواتية دونا فيكيتش، في مباراة الدور قبل النهائي الأولى.