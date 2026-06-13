«دورة شتوتغارت»: فريتز يتأهل للنهائي

أبقى الأميركي تايلور فريتز آماله قائمة في الدفاع عن لقبه في بطولة شتوتغارت للتنس بعد فوزه في مباراة الدور قبل النهائي، السبت.
وأظهر اللاعب الأميركي مهاراته على الملاعب العشبية في المباراة التي فاز فيها على ألكسندر بوبليك، من كازاختسان، بنتيجة 6-4 و6-4.
أكد فريتز جاهزيته قبل الحدث الأبرز التالي في روزنامة التنس، بطولة ويمبلدون ثالث البطولات الأربعة الكبرى، التي تنطلق نهاية يونيو (حزيران) الحالي.
ويلتقي فريتز في مباراة النهائي مع الفائز من المباراة التي تجمع بين الأميركي بن شيلتون والتشيكي يري ليهتشيكا.