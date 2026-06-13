«مونديال 2026»: الأميركي ريم أول مَن يستفيد مِن «الفار» لتحديد الهوية

أصبح تيم ريم، مدافع المنتخب الأميركي لكرة القدم، أول لاعب يستفيد من قاعدة «الخطأ في تحديد الهوية» الجديدة، التي طبقها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم مطلع هذا الموسم.

وتسمح القاعدة الجديدة للحكم بالاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) لإلغاء البطاقات الصفراء أو الحمراء التي تمنح بالخطأ للاعب غير المخالف. ومن المتوقع أن يستخدم هذا التعديل بشكل أكبر خلال حالات الاشتباكات الجماعية، عندما تكون رؤية الحكم محجوبة.

وحصل ريم على بطاقة صفراء بسبب خطأ على ميغيل ألميرون خلال المباراة التي فاز فيها المنتخب الأميركي 4-1 أمام باراغواي والتي أقيمت فجر السبت.

ولكن، بعد مراجعة الفيديو، قام الحكم الهولندي داني ماكيلي بتغيير قراره وقام بإنذار ألميرون بسبب التمثيل.

وسيكون ريم مرتاحاً لهذا القرار، حيث كان سيضطر بخلاف ذلك إلى خوض ما تبقى من مباريات دور المجموعات بحذر شديد لتجنب الحصول على بطاقة صفراء ثانية تؤدي إلى إيقافه مباراة واحدة.

وبعمر 38 عاماً، أصبح، تيم ريم، أكبر لاعب في تاريخ منتخب الولايات المتحدة للرجال يشارك في بطولة كأس عالم.