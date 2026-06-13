«مونديال 2026»: بالوغون سعيد بتسجيله هدفين في المباراة الافتتاحية للمنتخب الأميركي

أعرب فولارين بالوغون، لاعب منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم، عن سعادته بتسجيله هدفين في المباراة التي فاز فيها منتخب بلاده على باراغواي 4-1 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم.

وقال بالوغون في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): «إنها مناسبة رائعة، وليلة مذهلة، وشيء حلمت به لفترة طويلة. لقد اخترت تمثيل الولايات المتحدة، وكان جزء من ذلك رغبتي في اللعب على أكبر المسارح الكروية ورد الجميل للجماهير».

وأضاف: «يعني لي الكثير أن ألعب أمام جماهيرنا... وفي كأس عالم يقام على أرضنا. أنا سعيد جداً، وفخور بالجميع. التخلص من رهبة المباراة الأولى بهذه الطريقة أمر مهم للغاية، وأنا متأكد من أن ذلك سيفيدنا كثيراً».

وشهدت المباراة تكراراً لسيناريو مألوف بالنسبة إلى بالوغون، الذي سبق له تسجيل هدف الفوز للولايات المتحدة في انتصار ودي بنتيجة 2-1 على باراغواي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وقال بالوغون: «هكذا سارت الأمور... أعلم أنني سجلت في مرماهم من قبل، وأن أكرر ذلك على مسرح أكبر هو حلم أصبح حقيقة».

يذكر أن بالوغون تُوّج بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

ويدخل المنتخب الأميركي الآن مباراته الثانية في دور المجموعات أمام أستراليا في مدينة سياتل بثقة كبيرة ومعنويات مرتفعة.