ألفارو مدرب باراغواي: الخسارة من أميركا كانت «درساً مؤلماً»

وصف جوستافو ألفارو، مدرب باراغواي، خسارة فريقه الساحقة 1-4 أمام الولايات المتحدة، إحدى الدول المضيفة، السبت، بأنها «درس مؤلم للغاية»، مشيراً إلى أن المنافس تفوق على لاعبيه فنياً وبدنياً وتكتيكياً، في أول مباراة لهم في كأس العالم لكرة القدم منذ 16 عاماً.

وانتهت عودة باراغواي التي طال انتظارها إلى كأس العالم بصدمة قاسية، إذ عانى الفريق القادم من أميركا الجنوبية لمجاراة سرعة وقوة صاحب الأرض، الذي كشف عن نقاط ضعف باراغواي في جميع أنحاء الملعب، ليستهل مشواره في البطولة بفوز ساحق.

وقال ألفارو للصحافيين بعد خسارة فريقه في المجموعة الرابعة: «في كأس العالم، عليك أن تضع العواطف جانباً. ما يهم هو اتخاذ القرار والتركيز والتفاصيل».

وأضاف: «فوز الولايات المتحدة مستحق وواضح تماماً. لقد تفوقت علينا تكتيكياً، وتفوقت علينا فنياً، وتفوقت علينا بدنياً».

وقال ألفارو إن الهزيمة أبرزت الفجوة التي يجب على باراغواي سدّها إذا أرادت منافسة أفضل الفرق في العالم. وتابع: «هناك مستويات لا يكفي فيها التنظيم الدفاعي والعزيمة والجهد. هناك أمور لا يزال علينا إدخالها إلى الفريق، وفهم أنها أساسية إذا أردنا المضي قدماً في هذه البطولة».

وعلى الرغم من استقبال 4 أهداف، أصر المدرب الأرجنتيني على أن التأهل من المجموعة لا يزال في متناول اليد، بحجة بأن النقاط وليس فارق الأهداف، هي التي ستُحدد مصير باراغواي.

وقال: «علينا التركيز على حصد النقاط التي نحتاج إليها للتأهل. كأس العالم بدأت اليوم. ولم تنتهِ بعد».

وستلعب باراغواي ضد تركيا في المباراة المقبلة، قبل أن تختتم مشوارها في دور المجموعات بمواجهة أستراليا.

وقال ألفارو: «ما دامت لدينا دقيقة واحدة، فسنواصل القتال من أجل التأهل».