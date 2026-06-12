دورة كوينز: بولتر تصعق ريباكينا وتبلغ نصف النهائي

فاجأت البريطانية كاتي بولتر المشاركة ببطاقة دعوة الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة الثانية عالميا وبطلة أستراليا المفتوحة، بفوزها عليها 7-5 و2-6 و6-4 في ربع نهائي دورة كوينز كلوب، لتبلغ دور الأربعة الجمعة.

وحققت بولتر فوزها الثاني في غضون ساعات قليلة على الملاعب العشبية في هذه الدورة التحضيرية لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى.

وكانت بولتر قد هزمت الرومانية جاكلين كريستيان 6-1 و6-3 في وقت سابق، قبل أن تعود لتُفاجئ المصنفة الأولى في الدورة في المساء.

ولم تُظهر اللاعبة البالغة 29 عاما والمصنفة 73 عالميا، أي علامات إرهاق، حيث تفوقت على ريباكينا، الفائزة ببطولة ويمبلدون عام 2022، في مباراة ماراثونية استمرت لأكثر من ساعتين ونصف.

في مباراة نصف النهائي السبت، ستلعب بولتر مع الكرواتية دونا فيكيتش الفائزة على التشيكية كارولينا بليسكوفا بنتيجة 6-4 و4-6 و6-3 في ربع النهائي.

ولعبت ريباكينا للمرة الثانية في اليوم نفسه بعدما أنهت هيمنة الألمانية تاتيانا ماريا على لقب دورة كوينز بفوزها عليها 6-7 (4-7) و7-5 و6-0.

وحجزت البريطانية إيما رادوكانو، بطلة الولايات المتحدة المفتوحة السابقة، مقعدها في ربع النهائي للعام الثاني تواليا بفوزها على الرومانية سورانا سيرستيا السابعة بنتيجة 6-4 و6-2.

وستخوض رادوكانو مباراتها المؤجلة في ربع النهائي السبت ضد الأوزبكية كاميلا رحيموفا التي تغلبت على البريطانية هارييت دارت المشاركة ببطاقة دعوة.

وتلعب الفائزة من مباراة رادوكانو ورحيموفا مع الأميركية إيفا يوفيتش السادسة في نصف النهائي. بعدما تغلبت يوفيتش على مواطنتها أماندا أنيسيموفا، وصيفة ويمبلدون السابقة، بنتيجة 6-2 و3-6 و6-3.