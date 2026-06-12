هالاند يستعد لانطلاقة المونديال بممارسة الغولف وألعاب الفيديو

يستغل المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند وقته قبل المباراة الافتتاحية لفريقه في كأس العالم لكرة القدم ضد العراق في لعب الغولف وألعاب الفيديو، بل يساعد زميله ليو أوستيغارد في الاستعداد لأن يصبح أباً، حيث من المتوقع أن يولد الطفل الأول للمدافع في أي يوم من الآن.

وأصبح هالاند أباً للمرة الأولى في أواخر عام 2025، لكن أوستيغارد سيغيب عن ولادة طفله الأول بسبب مشاركته مع منتخب النرويج، الذي يشارك في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1998.

وعندما سئل على قناة يوتيوب الخاصة بالمنتخب النرويجي «سبيلر هوتيليت» (فندق اللاعبين) عما إذا كان لديه أي نصائح يمكن أن يقدمها لزميله، ضحك هالاند.

وقال المهاجم: «حسناً، أولاً وقبل كل شيء، كنت سأقول له أن يكون حاضراً أثناء الولادة، هذه هي النصيحة الأولى التي سأقدمها له!».

وأضاف: «سيكون هذا روتيناً يومياً جديداً بالنسبة له، وستكون فترة صعبة، لكنها ستكون فترة جميلة أيضاً».

ويستعد لاعبو النرويج لمبارياتهم ضمن المجموعة التاسعة مع العراق والسنغال وفرنسا في معسكرهم في غرينسبورو بولاية نورث كارولاينا، وقد ساعد هالاند زميله أوستيغارد على تعلم لعب الغولف خلال أوقات فراغهما.

وقال أوستيغارد: «لعبنا كثيراً من الغولف، أنا مبتدئ في هذه الرياضة، وإرلينغ مميز للغاية، لذا كان من الرائع أن نلعب القليل من الغولف، ونقوم ببعض الأنشطة الأخرى أيضاً».

وأضاف هالاند: «كل شخص يقوم بما يحبه. البعض يلعب الورق، ونحن لا نفعل ذلك، بل نلعب الغولف ونمزح ونلعب قليلاً من (سوبر) ماريو، وقليلاً من بوكيمون، وما إلى ذلك. نحن نعرف كيف نستمتع بوقتنا».

ومن الجيد للنرويجيين أن لديهم كثيراً من الهوايات. وفي ظل وجود 48 منتخباً يشارك في كأس العالم، لن تبدأ النرويج خوض المنافسات حتى يوم الأربعاء عندما تواجه العراق في بوسطن، بعد ما يقرب من أسبوع من انطلاق مباريات البطولة.

وقال هالاند: «لديّ شعور جيد، وأنا أتطلع حقاً لبدء البطولة، وبدأت أشعر ببعض القلق».

وأضاف: «أتطلع لذلك، الأمر مجرد مسألة، المضي قدماً نحو المباراة الأولى، وبعد ذلك علينا أن نأمل في الأفضل».