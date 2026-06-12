«مونديال 2026»: هايتي تأمل في تشريف بلادها وتحقيق المفاجأة

يُعدّ تأهل هايتي إلى كأس العالم، في ظل اضطرابات مستمرة تشهدها الدولة الكاريبية، واحدة من أكثر قصص البطولة إلهاماً هذا العام، ويأمل المنتخب الآن في ترك بصمة حقيقية في الولايات المتحدة مع استعداده لمباراته الافتتاحية.

ويحتل منتخب هايتي المركز الـ83 عالمياً، ويواجه اسكوتلندا في بوسطن، السبت، في أول مباراة له في كأس العالم منذ عام 1974.

ويُعد المنتخب الهايتي الطرف الأضعف في مجموعة ثالثة تضم أيضاً البرازيل والمغرب، لكن الـ«غريناديرز» يعتقدون أنهم قادرون على تحقيق مفاجأة.

وقال نجم الوسط جان-ريكنر بيلغارد لوكالة «فرانس برس»: «أشعر بالفخر لشعب هايتي. نعلم أن الناس قد تكون لديهم صورة سلبية عن بلدنا، وأنه يواجه الكثير من المشكلات، لكن هذا سيعود بالنفع الكبير على البلد والشعب وعائلتي».

وأضاف: «هذا بمثابة احتفال كبير بالنسبة لهم، وسنستمتع جميعاً بذلك».

وخاض بيلغارد (27 عاماً) المولود في ضواحي باريس، أكثر من 80 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال السنوات الثلاث الماضية مع ولفرهامبتون. وهو واحد من لاعبين عدة مولودين في الخارج من أصول هايتية انضموا إلى المنتخب الذي يشرف عليه الفرنسي سيباستيان مينييه، ولعب دوراً مهماً في التصفيات، حيث أنهت هايتي المنافسات متقدمة على كوستاريكا التي بلغت ربع نهائي مونديال 2014.

وقال بيلغارد بعد حصة تدريبية حضرها أطفال محليون ومشجعون هايتيون في معكسر المنتخب بجامعة ستوكتون قرب أتلانتيك سيتي: «سنخوض المباريات واحدة تلو الأخرى، ونبذل قصارى جهدنا ونرى إلى أين سيقودنا ذلك».

ومنع حظر فرضته الحكومة الأميركية مشجعين من السفر من هايتي، البلد الذي يعاني منذ سنوات من عدم الاستقرار.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت مؤخراً أن نحو 1.5 مليون شخص نزحوا داخل هايتي بسبب أعمال العنف التي تقودها العصابات.

ومع ذلك، يُتوقع أن يحظى المنتخب بدعم كبير في مبارياته من الجالية الهايتية الكبيرة في الولايات المتحدة. وبعد مواجهة اسكوتلندا، يلاقي البرازيل في فيلادلفيا خلال 19 يونيو (حزيران)، والمغرب في أتلانتا في 24 من الشهر ذاته.

ولم يتمكن المنتخب الهايتي من خوض مباريات تصفيات على أرضه بسبب الوضع الأمني، لكنه لمس حجم هذا الدعم في مباراتين وديتين أُقيمتا في فلوريدا الأسبوع الماضي.

وقال ديريك إتيان، جناح نادي تورونتو إف سي في الدوري الأميركي: «البلد يقوم بدور رائع في دعم المنتخب. أعتقد أن كثيرين شاهدوا ذلك عندما لعبنا في فورت لودرديل وميامي، الدعم الذي تلقيناه والأجواء التي صنعوها».

وأضاف: «عدم القدرة على اللعب على أرضنا أمر صعب بالطبع، لكننا نريد في النهاية القيام بشيء من أجل البلد، للمساعدة في تحريك الأمور وزيادة الوعي بما يحدث هناك وتغيير الواقع».

وكان إتيان، البالغ 29 عاماً والمولود في ريتشموند بولاية فرجينيا ولديه عائلة في هايتي، ضمن صفوف المنتخب الذي بلغ نصف نهائي الكأس الذهبية لكونكاكاف في الولايات المتحدة عام 2019.

ويسعى الآن إلى مساعدة بلاده على تحقيق أول فوز لها في كأس العالم، بعد أن خسرت مبارياتها الثلاث في نسخة 1974 واستقبلت شباكها خلالها 14 هدفاً.

وقال: «نحاول القيام بشيء لم يحدث من قبل»، مضيفاً: «ندرك أنها مهمة صعبة، لكن لدينا إيمان كبير بأنفسنا. ليس لدينا ما نخسره، ولدينا كل ما يمكن كسبه، وهذا ما سنحاول القيام به».

وكان الفوز الكبير على نيوزيلندا (4-0) الأسبوع الماضي بمثابة إنذار لخصوم هايتي المقبلين. كما يمتلك المنتخب ورقة هجومية مؤثرة تتمثل في ويلسون إيسيدور.

وقال إتيان عن مهاجم سندرلاند الإنجليزي: «إنه لاعب مباشر، وقوي، وجيد فنياً، ويعرف كيف يُنهي الهجمات. لذلك فإن لعبه مع هايتي أمر رائع».

وسجل إيسيدور (25 عاماً) ستة أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي. وهو مولود في فرنسا، وخاض مباراته الأولى مع هايتي في مارس (آذار) الماضي. وقال: «أنا فخور جداً بتمثيل بلد والدي».

وأضاف: «آمل أن أعيش مغامرات رائعة مع المنتخب. لقد جئنا لنوجه رسالة ونُظهر أننا لسنا مجرد دولة صغيرة تعاني من المشكلات».