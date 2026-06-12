مبابي: الفوز بكأس العالم أهم من لقب الهداف التاريخي

يمكن أن يصبح كيليان مبابي، لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم، الهداف التاريخي لكأس العالم، ولكن النجم الفرنسي أكد أن الفوز بلقب آخر أكثر أهمية.

وسجل مبابي 12 هدفاً في كأس العالم بفارق أربعة أهداف، عن الهداف التاريخي للمونديال الألماني ميروسلاف كلوزه، الذي سجل 16 على مدار أربع بطولات من 2002 إلى 2014.

وفاز مهاجم ريال مدريد بلقب كأس العالم مع فرنسا في 2018 وكان وصيفاً في 2022، وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في المباراة النهائية أمام الأرجنتين، التي خسرها المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح.

وقال مبابي لشبكة «إم 6»: «بالطبع أريد مواصلة كتابة التاريخ. ولكن الأهم من ذلك هو أنني أتمنى أن أعود لفرنسا بالكأس».

وأضاف: «إذا كان الوصول للرقم القياسي من حيث تسجيل الأهداف يعني أننا سنفوز باللقب، سأكون أول واحد يحتفل في شارع الشانزليزيه».

ويبدأ المنتخب الفرنسي مبارياته في كأس العالم يوم الثلاثاء أمام السنغال، كما يواجه أيضاً في دور المجموعات العراق والنرويج.

ويعد المنتخب الفرنسي من أبرز المرشحين للفوز باللقب، بفضل امتلاكه العديد من النجوم، الذين لا يقتصرون على كيليان مبابي فحسب، بل يشملون أيضاً شريكيه في الخط الهجومي عثمان ديمبلي ومايكل أوليسيه.

وقال مبابي أيضاً إن التتويج باللقب سيكون أفضل وداع للمدرب ديديه ديشان، الذي سيتنحى عن منصبه الذي استمر فيه لمدة 14 عاماً.

وقال مبابي عن ديشان، الذي توج بلقب كأس العالم كلاعب في 1998: «أفضل طريقة لتكريمه هي الفوز بكأس العالم، لأنه يعشق الانتصارات».

وتابع مازحاً: «آمل ألا يشارك مجدداً مع منتخب آخر. سأمارس عليه بعض الضغوط. لقد رأيت أن هناك حديثاً عن إيطاليا (التي لا تملك مدرباً حالياً). سيكون ذلك أمراً فظيعاً».