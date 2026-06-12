مقطع فيديو رياضي يثير الجدل في تركيا

أثار مقطع فيديو نشره الاتحاد التركي لكرة القدم مع بداية انطلاق منافسات كأس العالم جدلاً واسعاً في البلاد؛ لأنه لا يقتصر على عرض لاعبي كرة القدم فحسب، بل يعرض أيضاً مشاريع حزب «العدالة والتنمية» الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب إردوغان.

تم إعداد الفيديو الموسيقي لأغنية «كلكم - نحن تركيا» بتكليف من إردوغان، ويستند إلى إعادة تقديم لأغنية شعبية تقليدية، وفق ما ذكرت وكالة «الأناضول» الرسمية.

وبعيداً عن المشاهد الخاصة بمباريات المنتخب الوطني، وتلويح الجماهير بالأعلام، أظهر المقطع أيضاً طائرات مقاتلة وسفناً حربية وشركة متخصصة في صناعة الطائرات المسيرة، كما ظهر إردوغان وهو يلعب كرة القدم، وخلال رحلة بالسيارة، وفي أثناء عرض عسكري.

A Millî Takımımız için, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan “Siz Hepiniz Biz Türkiye” marşı sizlerle.Millî Takımımızın Dünya Kupası yolculuğunda birliğimizi, beraberliğimizi ve... pic.twitter.com/NX9AFmOyP1 — Türkiye #BizimÇocuklar (@MilliTakimlar) June 11, 2026

ولم ينل المقطع إعجاب بعض المشجعين؛ إذ كتب أحد مستخدمي منصة «إكس» في

قسم التعليقات أسفل الفيديو: «هل نحن ذاهبون إلى مباراة كرة قدم أم إلى حرب؟»،

وانتقدت صحيفة «جمهورييت» المعارضة كون الفيديو قد ركز «على دعاية حزب (العدالة والتنمية) أكثر من تركيزه على المنتخب الوطني وكرة القدم وكأس العالم».

كما كتب نامق تان، النائب عن حزب المعارضة الرئيسي والسفير التركي السابق لدى الولايات المتحدة، على منصة «إكس» أن المنتخب الوطني يمثل قيمة وطنية مشتركة، وليس أداة دعائية لأي حزب سياسي.

وتأهل المنتخب التركي إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 2002؛ ما أثار موجة من الفرح والفخر في البلد الشغوف بكرة القدم.

ويستهل المنتخب التركي مشواره في البطولة، السبت، بمواجهة أستراليا، قبل أن يواجه في دور المجموعات كلاً من الولايات المتحدة، إحدى الدول المستضيفة، وباراغواي.