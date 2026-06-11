سيتول يدخل تاريخ كأس العالم بأول بطاقة حمراء في نسخة 2026

شهدت المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 بين المكسيك وجنوب أفريقيا أول حالة طرد في البطولة، وكانت من نصيب لاعب منتخب جنوب أفريقيا سفيلفو «يايا» سيتول.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه سيتول في الدقيقة الـ50 بعدما أعاق المهاجم المكسيكي بريان غوتيريز في أثناء انفراده بالمرمى، ليترك منتخب بلاده منقوص العدد في وقت مبكر من الشوط الثاني.

وبات سيتول خامس لاعب يتعرض للطرد في مباراة افتتاحية لكأس العالم، فيما حملت البطاقة الحمراء الرقم 178 في تاريخ نهائيات المونديال.

وكانت آخر حالة طرد في كأس العالم قد سُجلت خلال مواجهة المغرب والبرتغال في الدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022.