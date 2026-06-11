سينيسي ينضم إلى تشكيلة الأرجنتين في المونديال بدلاً من باليردي المصاب

استدعى المنتخب الأرجنتيني المدافع ماركوس سينيسي للمشاركة في كأس العالم 2026، تعويضاً لغياب ليوناردو باليردي الذي تأكد خروجه من القائمة بسبب الإصابة.

وأوضح الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أن سينيسي انضم إلى قائمة المنتخب المكونة من 26 لاعباً، بعد تعرض باليردي لإصابة عضلية خلال التدريبات حالت دون مشاركته في البطولة.

ويبلغ باليردي من العمر 27 عاماً، وخاض 11 مباراة دولية مع المنتخب الأرجنتيني، قبل أن يتعرض لتمزق عضلي أنهى آماله بالمشاركة في المونديال.

ويأتي استدعاء سينيسي (29 عاماً) بعد موسم مميز قدمه في الدوري الإنجليزي الممتاز مع بورنموث، قبل انتقاله أخيراً إلى توتنهام، حيث يُعد من أبرز المدافعين الأرجنتينيين المحترفين في أوروبا.

ويستهل المنتخب الأرجنتيني، حامل اللقب، مشواره في كأس العالم بمواجهة الجزائر في 17 يونيو (حزيران) ضمن منافسات المجموعة العاشرة في مدينة كانساس سيتي.