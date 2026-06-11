فوغتس مدرب ألمانيا السابق: كأس العالم الموسعة تدمر كرة القدم

انتقد بيرتي فوغتس، مدافع ومدرب منتخب ألمانيا السابق، قرار زيادة عدد الفرق المشارِكة في كأس العالم لكرة القدم إلى 48 منتخباً.

وقال فوغتس لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية، اليوم (الخميس): «بصراحة، مثل هذه البطولة الضخمة تضر كرة القدم».

وأضاف: «إقامة كأس العالم بهذا الشكل لا تفيد البطولة، ولا اللاعبين، ولا جودة اللعب، ولا الأندية».

وتابع مدرب ألمانيا السابق: «تريد الجماهير مشاهدة أفضل الفرق وأفضل اللاعبين في كأس العالم، أما ما يحدث حالياً فهو السعي وراء مكاسب مالية».

وتنطلق منافسات كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا مساء اليوم (الخميس)، حيث زاد عدد المنتخبات لأول مرة من 32 إلى 48 منتخباً، ليزيد عدد المباريات من 64 إلى 104 مباريات.

وطالب فوغتس، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، بيرند نويندورف، بتشكيل جبهة مع دول كبرى مثل فرنسا وإنجلترا للضغط على الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والتأكيد على رسالة «من غير المقبول أن يستمر الوضع بهذا الشكل، لأننا ندمِّر كرة القدم».

واقترح فوغتس بعض الأفكار لتكون التصفيات أكثر إثارة، مشيراً إلى أنَّه يفضِّل العودة لإقامة كأس العالم بمشارَكة 24 فريقاً.

وأوضح: «بإمكان المنتخبات التأهل عبر البطولات القارية أو دوري أمم أوروبا، أو إقامة بطولات تمهيدية لكأس العالم في قارات عدة، تتأهل من خلالها المنتخبات».

واختتم تصريحاته قائلاً: «هناك أفكار عدة لإحداث تغيير».

وتُوِّج فوغتس، أسطورة بروسيا مونشنغلادباخ السابق، بكأس العالم لاعباً في عام 1974، كما كان مدرباً لمنتخب ألمانيا خلال الفترة بين عامَي 1990 و1998، وقاده في مونديالَي 1994 و1998.