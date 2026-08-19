شفيونتيك تتجاوز باري وتبلغ ربع نهائي سينسيناتي

بلغت البولندية إيغا شفيونتيك، حاملة اللقب، الدور ربع النهائي من دورة سينسيناتي للألف نقطة في التنس، بفوزها على الفرنسية ديان باري بمجموعتين دون رد 6-3 و6-3، الأربعاء، في مباراة استغرقت ساعة و28 دقيقة.

وفرضت شفيونتيك، المصنفة السابعة عالمياً والخامسة في الدورة، سيطرتها مبكراً أمام باري، المصنفة 66 عالمياً، ونجحت في كسر إرسال منافستها مرتين خلال المجموعة الأولى، في وقت عجزت فيه الفرنسية عن تشكيل الخطورة ذاتها على إرسال البولندية.

وواصلت شفيونتيك تفوقها في المجموعة الثانية، وتقدمت 5-2، قبل أن تتراجع لفترة قصيرة وتخسر إرسالها في الشوط الثامن بعدما أهدرت أول فرصة لحسم المباراة.

البولندية إيغا شفيونتيك ترسل الكرة خلال مواجهتها أمام الفرنسية ديان باري (أ.ف.ب)

لكن البولندية استعادت توازنها سريعاً، ونجحت في إنهاء المواجهة على إرسال باري في الشوط التاسع، بعدما حصلت على 3 فرص إضافية لحسم اللقاء.

وقالت شفيونتيك عقب الفوز: «قدمت أداءً ثابتاً، لكنني اضطررت إلى بذل كثير من الطاقة».

وتواصل شفيونتيك، المتوجة بـ6 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى والفائزة حديثاً بلقب دورة تورونتو، مسيرتها في سينسيناتي سعياً للدفاع عن لقبها.

وتلتقي البولندية في الدور ربع النهائي الفائزة من مواجهة الكازاخستانية إيلينا ريباكينا والروسية ديانا شنايدر.