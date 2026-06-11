بروس: جنوب أفريقيا مستعدة لمواجهة المكسيك في افتتاح كأس العالم

قال مدرب جنوب أفريقيا، هوغو بروس، إنَّ فريقه مستعد لمواجهة قوة المكسيك وميزة اللعب ​على أرضها في المباراة الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم، اليوم (الخميس)، مؤكداً أنَّ فريقه جاهز للقتال من أجل كل كرة أمام «أقوى فريق» في المجموعة.

وأوضح بروس للصحافيين، أمس (الأربعاء): «إنهم يقدِّمون كرة قدم جيدة... لديهم لاعبون جيدون جداً وقادرون على حسم المباراة. ويمنحهم اللعب أمام 85 ألف متفرج دفعةً معنويةً».

وأشار ‌بروس إلى ‌أنَّ جنوب أفريقيا درست ​الفريق ‌المكسيكي ⁠بدقة، ولن تتأثر ​بضغوط ⁠المباراة، مضيفاً أن لاعبيه تأقلموا مع ارتفاع المدينة بعد وصولهم مبكراً. وقال: «كان علينا أن نكون هنا مبكراً قليلاً؛ بسبب الارتفاع... كانت أمامنا 10 أيام، وأظن أنها فترة كافية. أعتقد أننا جاهزون من هذه الناحية».

تقع جنوب أفريقيا في المجموعة الأولى مع المكسيك وجمهورية التشيك وكوريا ⁠الجنوبية.

وقال بروس إنَّ المباراة الافتتاحية ‌قد تكون حاسمةً فيما يتعلق ‌بآمالهم في الوصول إلى الدور ​التالي.

وأضاف: «الفوز بالمباراة الأولى أمر مهم في مجموعة مثل هذه. إذا لم ‌تفز، فستكون بالفعل في موقف صعب».

وتحمل هذه المباراة ذكريات خاصة بالنسبة لجنوب أفريقيا. فقد افتتحت كأس العالم 2010 بمواجهة أمام المكسيك في جوهانسبرغ وتعادلت 1 - 1 بعد أن ‌سجَّل سيفيوي تشابالالا أحد أكثر الأهداف التي لا تُنسَى في البطولة. كما لعب بروس مع ⁠بلجيكا ⁠في كأس العالم 1986، وواجهت بلاده منتخب المكسيك في دور المجموعات وحقَّق منتخب بلجيكا المركز الرابع في البطولة.

تواجه المكسيك، البلد المشارِك في استضافة البطولة، جنوب أفريقيا، اليوم (الخميس)، وهي لا تزال تسعى لتحقيق فوزها الأول في مباراة افتتاحية بكأس العالم بعد 7 محاولات سابقة.

وقال لاعب الوسط، تيبوهو موكوينا، إن جنوب أفريقيا تريد الاستمتاع بهذه المناسبة مع إعطاء نفسها أفضل فرصة للوصول إلى مرحلة خروج المغلوب.

وأشار موكوينا: «نريد أن نكون ​منافسين، ونرى أنفسنا ​ننتقل إلى الدور التالي».

وأضاف: «يجب أن نكون هنا للاستمتاع بالتجربة. يجب ألا تعود إلى الوطن وأنت تشعر بالندم».