دورة كوينز: شكوك حول مباراة سيرينا في الزوجي بعد إصابة شريكتها مبوكو

انزلقت الكندية فيكتوريا مبوكو، المصنفة التاسعة عالمياً، وبدا أنها أصيبت في ركبتها خلال مباراتها في دور الـ16 بمنافسات الفردي ضد كارولينا بليسكوفا في دورة كوينز للتنس، الأربعاء، ما يثير شكوكاً حول مشاركتها في مباراة دور الثمانية في زوجي السيدات مع الأميركية سيرينا ويليامز.

وكانت مبوكو (19 عاماً) فازت مع ويليامز بمباراة الزوجي، الثلاثاء، في أول ظهور للاعبة الأميركية البالغ عمرها 44 عاماً بعد غياب عن الملاعب دام قرابة أربع سنوات.

وبعد فوزهما على الثنائي المصنف ثالثاً المؤلف من الأميركية نيكول مليكار مارتينيز والنيوزيلندية إيرين روتليف، كان من المقرر أن تواجها ليلاً فرنانديز ولورا سيغموند في دور الثمانية، الخميس.

سيرينا ويليامز قد تغيب عن المباراة المقبلة (أ.ف.ب)

وحصلت مبوكو، التي كانت متأخرة 6 - 2 و3 - 4 أمام اللاعبة التشيكية القوية، على نقطة كسر، لكنها سقطت بشكل غريب على العشب الزلق خلف الخط الخلفي في أثناء محاولة تغيير اتجاهها.

وبعد أن تلقت مساعدة للوصول إلى الشبكة، بدت غير مرتاحة ومتأثرة، فآثرت الانسحاب.

وفي وقت سابق من هذا اليوم الممطر في البطولة التي تقام استعداداً لويمبلدون، تغلبت الأميركية أماندا أنيسيموفا، المصنفة الثانية، 6 - 1 و6 - 3 على الألمانية لورا سيغموند لتتأهل إلى دور الثمانية، حيث ستواجه مواطنتها إيفا يوفيتش التي فازت بسهولة على ألكسندرا إيالا 6 - 2 و6 - 2.