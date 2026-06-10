فتح مرحلة ثانية لبيع تذاكر أولمبياد 2028

قال منظمو أولمبياد لوس أنجليس 2028، اليوم الأربعاء، إنهم سيفتحون مرحلة ثانية لبيع التذاكر للجمهور في الفترة من 10 إلى 20 أغسطس (آب)، وذلك بعد بيع أكثر من 4 ملايين تذكرة في الطرح الأولي.

وقالت اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجليس 2028 إن سكان منطقتي لوس أنجليس وأوكلاهوما سيتي اشتروا ما يقرب من 75 في المائة من التذاكر المبيعة في الطرح الأول، بينها نحو 500 ألف تذكرة بسعر 28 دولاراً، و95 في المائة من التذاكر المتاحة بسعر أقل من 100 دولار.

ستشمل عملية البيع الثانية تذاكر لجميع الرياضات الأولمبية وبمختلف الفئات السعرية، حسب توفرها. ويتعين على المشجعين التسجيل بحلول 22 يوليو (تموز) لدخول قرعة تذاكر أولمبياد لوس أنجليس 2028، والتي تحدد الفترات الزمنية للشراء بشكل عشوائي. وقال المنظمون إنهم سيخطرون من يقع عليهم الاختيار يومي السادس والسابع من أغسطس.

كما ستجري اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجليس 2028 بيعاً مسبقاً لحاملي بطاقات «فيزا» في الفترة من 29 إلى 31 يوليو، على أن يتلقى المشجعون الذين يقع عليهم الاختيار رسالة في 27 يوليو. ولن يكون المشجعون الذين جرى اختيارهم للبيع المسبق الخاص ببطاقات «فيزا» مؤهلين للحصول على فرصة في الطرح العام الثاني.

ويمكن لكل مشترٍ شراء ما يصل إلى 12 تذكرة للفعاليات الأولمبية، بالإضافة إلى ما يصل إلى 12 تذكرة إضافية لمباريات بطولة كرة القدم. ويطبق حد أقصى بواقع أربع تذاكر لحفلي الافتتاح والختام، وتحتسب ضمن الحد الأقصى للتذاكر الأولمبية البالغ 12 تذكرة.

وقالت اللجنة المنظمة إن التذاكر المبيعة في الطرح الأول حصل عليها مشجعون من 85 دولة، ومن جميع الولايات الأميركية الخمسين والأقاليم التابعة للولايات المتحدة.

وستكون أولمبياد 2028 هي النسخة الثالثة من الأولمبياد التي تستضيفها لوس أنجليس، بعد عامي 1932 و1984.